因車禍雙腿癱瘓…陸男「躺椅綁氫氣球」升天圓夢 摔落屋頂送醫

11月11日，大陸廣東惠州男在網路上以帳號「頂級對抗路」發布影片，畫面可見，其坐在一個綁有多個氫氣球的躺椅上升空，並稱「我不知道我還會不會活著回來」，該帳號還稱未買降落傘，降落靠的是「把氣球繩子砍斷幾個就下來了」。

影片發布後，不少大陸網友將他的經歷與2018年在美國西雅圖偷了一架飛機實現飛行夢的理查羅素（Richard Russell）相比，認為他是拚盡所有只為圓夢很令人感動，但亦有許多網友認為他不應該拿生命冒險。

據了解，男子在升空後，通過剪斷部分連接氫氣球的繩子控制降落，並最終從一處房屋的屋頂上摔落，隨後被警方送往醫院救治。11月12日13時，他發布的「升空」影片被隱藏，疑似遭到官方封鎖。

降落後昏迷：東西全飛走了，手機也不見了

該男子帳號在社交平台發布評論稱，「10月18日上天了，落地摔到房子上，我從房子上掉下來就昏迷了，醒來已經在醫院，頸椎骨裂住院三天就出院了，現在頭還有點疼。人落地了，東西全飛走了，手機也不見了」。

據了解，該男子曾在社交平台稱自己去（2024）年發生車禍，雙腿癱瘓坐輪椅，以前的影片可以看出他熱愛運動，特別是籃球，他曾表示自己的那場車禍是司機全責，他治療花了人民幣幾十萬元還治不好，官司也還沒打完，「我20歲沒錢沒車沒房，家庭受到重創，我不想做窮小子，我想出人頭地」。

大陸警方介入調查 男子道歉：發言對生命不尊重

影片上傳後得到正反兩極的評價，官方也稱會介入調查。大陸惠州市相關部門工作人員對記者表示，已經瞭解到此事，屬地公安已經在進行調查處理。11月12日下午，記者聯繫到惠州市殘疾人聯合會，工作人員表示，也是從網路平台看到了男子的相關影片，「具體情況還在瞭解，目前對該男子的準確訊息尚未掌握。」

11月12日，該男子發文道歉稱自己此前措辭不當、態度輕浮，可能引發了大家的不適與擔憂。

該男子稱自己的發言涉及對生命的不尊重，「這與社會的公序良俗和正確價值觀相違背」，他表示，自己已深刻認識到，網路空間雖為言論自由之地，但更應承擔社會責任，遵守道德底線，「在此，我向所有因我的不當言論而受到影響的人，致以最誠摯的歉意。我承諾在今後的發言中會更加審慎，堅決杜絕類似情況發生，以更積極、正面的態度參與網路交流感謝大家的批評與監督，也懇請大家給予我改正的機會。」

大陸網友反應： 萬一他掉下來砸死人怎麼辦？ 燃燒永恆的羽翼離開凡間的沉淪。 他已經很堅強了，曾經熱愛籃球如今雙腳癱瘓，換作是我，第一時間治不好，我就會選擇離開。 想到理查羅素事件，沒有傷害到別人就沒問題的，挺佩服他。 有時候命不由人真的無奈，還好還活著，不然父母多傷心。

