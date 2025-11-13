喪夫又出車禍…陸女聽信「整容改運」速動刀 術後慘變臉腫嘴歪

快訊

香港01／ 撰文：唐雪艷
一名大陸女子疑似受騙，遭美容顧問建議「整容改運」，不料術後卻出現臉腫嘴歪的情況。醫美示意圖。圖／AI生成
一名大陸女子疑似受騙，遭美容顧問建議「整容改運」，不料術後卻出現臉腫嘴歪的情況。醫美示意圖。圖／AI生成

大陸河北邯鄲的一位50多歲女子稱，自己被當地美容院老闆帶至鄭州一家整形醫院，美容顧問稱其「面相剋子、易出車禍」，支付人民幣3.8萬元（約新台幣16.6萬元）做整形「改運」。手術後出現臉腫嘴歪的情況，疑似被騙。

來自大陸河北邯鄲的劉女，在經歷喪夫、車禍的人生變故後，近日又陷入一場美容整形騙局。當事人在接受大陸媒體採訪時透露，她在遭遇生活重創後，情緒低落，當地一家美容院老闆以「改善運勢」為由，將她帶至鄭州的整形醫院。

在診斷的過程中，美容顧問說她的鼻子和面相容易剋子，在生活中容易出車禍，這正驗證了她當下的生活，因此深信不疑。

美容顧問鼓吹通過整形去調整面相，可改變命運，在對方的輪番勸說下，她支付人民幣3.8萬元的高價接受了整形手術

然而，術後她的面部開始出現明顯的腫脹，嘴巴歪斜，不太能說出話，與醫院剛開始說的「改變面相就能變美，改變命運」的效果完全不一致，她認為自己極有可能遇到了騙局，整形機構應該是竊取了個人的私人資訊，為自己量身打造了一個話術，只為騙取整形費。

目前，當事人已就此事尋求法律援助，當地相關部門也已介入調查，雙方已經協商退款。業內人士提醒，美容整形市場魚龍混雜，消費者切勿輕信「改運」、「旺夫」等封建迷信話術，選擇整形機構時務必確認其資格，手術前要簽訂正規協議，避免個人陷入騙局無法維護權益。

文章授權轉載自《香港01》

