網紅CEO參加相親…阿姨看一眼嫌「學歷太低」 痛失億元女婿

聯合新聞網／ 綜合報導
「影視颶風」創辦人潘天鴻現身杭州相親角，以真實身分「杭州本地男孩、29歲離異男」登場。圖擷自封面新聞微博
「影視颶風」創辦人潘天鴻現身杭州相親角，以真實身分「杭州本地男孩、29歲離異男」登場。圖擷自封面新聞微博

在中國大陸擁有近1,500萬粉絲、B站知名創作者「影視颶風」創辦人潘天鴻（Tim），近日在拍攝Q&A影片時，實現粉絲留言「去相親」的挑戰，親自現身杭州當地知名的相親角，卻因自述「初中學歷、離婚」在現場遭遇「社死」場面，引發網友熱議。

現年29歲的潘天鴻在影視颶風官方影片中來到杭州相親角，帶著攝影機，以真實身分「杭州本地男孩、29歲離異男」登場。

他在現場展示自我介紹紙條，內容包括：「性別：男。出生：1996年5月16日（屬鼠、金牛座）。身高：181公分。國內學歷：初中。婚姻狀況：離異單身。職業：攝影師、視頻製作相關。家庭狀況：獨生子，父親職業快遞相關，母親照顧家庭。興趣：下象棋、不打遊戲。計畫：準備購買車與房。」

潘天鴻在介紹中強調自己「陽光帥氣，三觀正，態度良好，好學，性格開朗活潑」，希望尋找志同道合的伴侶，並在文末附上一張雙手托著下巴的生活照，展示個人風格。

然而，這位在影視圈頗有成就的創作者，卻在相親角當場「滑鐵盧」。看到他簡歷上寫著「國內初中學歷」時，一位阿姨立刻搖頭說：「學歷太低了。」當他誠實表示「離異」身分時，另一位阿姨也惋惜道：「這麼年輕就離婚了啊。」

「影視颶風」創辦人潘天鴻現身杭州相親角，因自述「初中學歷、離異」被阿姨們打槍。 圖擷自封面新聞微博
「影視颶風」創辦人潘天鴻現身杭州相親角，因自述「初中學歷、離異」被阿姨們打槍。 圖擷自封面新聞微博

還有阿姨提醒：「你要有幾分實力拿得出來。」Tim笑著回應：「我的實力已經全部都在這裡了。」現場氣氛一度尷尬又有趣。但也有阿姨認為，若是相親女孩來到現場，肯定是喜歡他這一類型的男性。

根據公開資料，潘天鴻於1996年出生於浙江杭州，實際畢業於英國肯特大學電影系。他於2015年創立「影視颶風」品牌，目前擔任杭州星奧傳媒有限公司法定代表人兼CEO。該公司旗下擁有「影視颶風」、「億點點不一樣」、「一步一部Rolling」、「颶多多StormCrew」等頻道，2024年營收突破億元。

其業務結構中，TVC廣告製作服務佔比約50%，廣告代言25%，電商銷售25%，但近年電商業務成長迅猛，Tim在訪談中透露：「僅一款T恤單品今年就賣出20萬件。」

Tim過去曾與搭檔「小魚」（余寧葳）於2020年登記結婚，兩人多年並肩經營影視颶風。然而在2024年11月5日，Tim於微博發文宣布離婚，為兩人僅4年的婚姻劃下句點，表示雙方「沒有原則性問題、沒有第三者」，僅因「婚後性格不合」，選擇以朋友身分繼續前行。

影片曝光後，「Tim相親被吐槽學歷太低」等話題迅速登上微博熱搜，引發熱議。網友表示：「現實比短劇還殘酷」、「有錢有才也敵不過一張學歷」。許多網友替Tim抱不平：「人家公司營收上億，阿姨還嫌初中學歷？」也有網友認為，「相親市場看重的是條件標籤，不是能力與成就。」

儘管「相親現場不順」，Tim仍幽默面對，全程保持禮貌與自嘲精神。在影片最後，他笑說：「或許，我還是更適合拍片，而不是相親。」

相親 CEO 離婚 單身 女婿
