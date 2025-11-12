大陸「剩菜盲盒」爆紅！ 醫示警：放太久恐成細菌溫床

「盲盒經濟」吹進高檔餐飲業，近期大陸不少五星飯店推出「剩菜盲盒」，讓民眾用原價一到三折的價格，把當日未售完的餐點打包帶走。杭州、上海、深圳多家飯店都參戰，甚至有消費者買到烤鴨、生蠔、大閘蟹等「豪華戰利品」，直呼超值又環保。

據《羊城晚報》報導，杭州知名大飯店推出的自助晚餐盲盒，只要40元人民幣（約新台幣174元），消費者可任意打包自助餐檯上的熟食（不含刺身與海鮮），原價則高達298元（約新台幣1300元）。這些盲盒多在晚餐時段打烊前限量販售，內容隨機，從烤鴨、海鮮到大閘蟹一應俱全，吸引民眾排隊搶購。

但長沙市婦幼保健院院感管理部主任護師薛志輝指出，「5℃至60℃是細菌最容易繁殖的危險區間。」微生物在室溫下能於短短20分鐘內倍增，6小時後細菌數量可暴增上千萬，肉類、熟飯、乳製品與蛋類都是細菌繁殖的理想環境。

他表示，取回盲盒後若無法立即食用，應立刻冷藏（5℃以下），並在短時間內食用完畢；再次加熱時要「全熟、熱透」，避免僅用微波加熱，導致中心溫度不足。他也提醒，食物外觀與氣味正常不代表安全，「有些細菌少量就能致病，別被外表騙了。」

專家也建議，購買「剩菜盲盒」時應選擇信譽良好的飯店或品牌，確認包裝日期與保存條件。能加熱的餐點務必再加熱，並盡量避開水分高的食物，如壽司、水果、沙拉與奶茶。若有異味或顏色不對，應立即丟棄，不要冒險食用。