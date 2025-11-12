曾被網友評為「最醜建築」 廣州地標「銅錢大廈」掛拍15天無報名

10月底，廣州圓大廈在阿里法拍平台上以13.6億元(約59.1億元台幣)起拍，引起了網友的廣泛關注。然而，截至11月11日下午4時，平台顯示尚未有任何報名。報q道指，如若無人報名，將會進行第二次掛拍。

根據《南方都市報》的報道，廣州圓大廈由鴻達興業集團於2010年開始建設，經過三年於2013年12月16日全面竣工，並於2015年正式投入使用。該大廈高138米，共33層，總建築面積約10.5萬平方米，外圓直徑146.6米，內圓直徑47米，曾被認為是全球最大且最圓的建築。

作為廣州最具爭議的地標之一，廣州圓大廈的總投資為10億元（約43.5億元台幣）。2013年，該建築曾花費10萬元進行名字徵集，最終確定為「廣州圓大廈」。其外觀金色，形似銅幣，與珠江水面的倒影形成「8」字，寓意交易興旺。然而，由於其設計風格被認為俗氣，民間常稱其為「銅錢大廈」，並曾被評為「最醜建築」。

根據天眼查的消息，廣東興業國際實業有限公司的管理人於2025年10月28日發布公告，定於2025年11月13日10時至11月14日10時進行該公司的第一次公開競價處置，涉及的標的物包括2宗土地使用權、3項不動產及固定資產，主要資產即為廣州圓大廈。該項目的評估價約為17億元，起拍價則為13.6億元(約59.1億元台幣)。

競標者需繳納6798萬元(約2億9579萬元台幣)的保證金，並在11月11日18時前提交報名資料。《極目新聞》報道，截至11月11日下午4時，這一拍賣項目雖然已吸引超過2萬人次圍觀，但仍未有任何報名者。

在11日下午，記者通過電話詢問管理人，對方表示如果到當天18時仍無人報名，將會進行第二次拍賣，但對於潛在買家的查詢則不便透露。

根據報道，由於母公司鴻達興業集團的債務危機，廣州圓大廈在2022年4月曾作為抵押物上架拍賣。到2023年2月，鴻達興業集團的經營停滯，並申請破產清算。2023年8月，該集團啟動了重整投資人預招募，當時的起拍價約為55.89億元(約243.19億元台幣)，但同樣未能成功拍賣。至2024年，廣州市中級人民法院正式裁定其破產，而廣州圓大廈的第三次拍賣將於2025年11月舉行。

