江蘇不孝子毒打93歲母親連續扇耳光 長期虐待惹眾怒被警方逮捕

香港01／ 撰文：鄭寧
男子因口角暴打93歲母親惹眾怒。（影片截圖）
11月10日，大陸網絡流傳一段家暴影片引發網民憤怒。一名男子將滿頭白髮的93歲母親摁倒在地毆打，老人慘叫躲入廚房後仍難逃毒手。今日（11日）事發地點江蘇常州武進區通報事件表示，目前涉事男子楊某已被抓獲，警方也已派專人到老人的家為其提供服務。

11月10日，江蘇一男子被監控拍下瘋狂對93歲母親實施暴力：多次扇耳光、拽頭發、將其摁倒在地毆打，老人哭喊不止。據悉，發佈影片的是老人的女兒，施暴者則為老人親生兒子楊某，女兒稱母親長期遭其毆打，已報警處理。

視頻顯示，一名男子先是對著一名白發老太太厲聲質問，然後連續扇耳光，老人發出大聲哀號。此後老人跑到廚房仍難逃毒手，男子跟過去拉住其頭發，將她摁在地上毆打。影片引發大量網友關注，許多網民對男子的行為表示譴責。

11月10日18時16分，武進區嘉澤警方接到報警後抵達現場，了解到楊某中與其母親陳某琴因瑣事發生口角後動手毆打。目前，楊某中已被抓獲，具體案情正在偵辦中。嘉澤鎮婦聯、派出所已派專人進行上門服務，一旦老人有需求將及時對接解決。

今日，《中國婦女報》就此事發表評論稱，家暴從來不是家事，而是違法犯罪。尤其當受害者是風燭殘年的老人，這種暴擊親恩的行徑更顯卑劣。評論稱，期待報警後的及時有效介入，亦更需思考：在監控未拍到的角落，如何鏟除此類隱蔽的暴力？健全反家暴幹預網絡，打破「家醜不可外揚」的套子，需要全社會形成合力。

網民熱議：

有些家庭矛盾累積久了容易爆發，但再怎麼爆發也不能對老人動手。可以找社區調解，可以跟家人溝通，暴力只會把親情徹底打碎，還得承擔法律責任

母親十月懷胎，將孩子養大到這麼大，容易嗎？家有一老，是一寶。關心愛護照顧她還來不及呢？身為兒子怎麼下得了手？

93歲高齡了，心智各方面應該大不如前，作為後輩的，不謙讓，與她爭執已是不該，還暴打！這是人嗎？我們都會老，都想到時後輩會這樣對待自己嗎？ ！

網友的譴責能形成社會壓力，但光靠罵也不夠，還是得靠法律嚴懲、部門保障、社會監督形成合力，才能真正護好老人。

生養這樣的兒子，不如養貓！

文章授權轉載自《香港01》

母親 家暴 影片
