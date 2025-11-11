快訊

「賭上積蓄換一場空」她入職1天因這舉動被炒 怒揭殘酷現實嘆羞辱

香港01／ 撰文／謝茜嘉
一名大陸女性為考取新加坡航空空姐，花費1年時間準備面試和學習禮儀、航空知識，前前後後砸了6萬人民幣（約新台幣26萬元）在新加坡租房、辦工作簽證等，怎料入職僅一天就被辭退。示意圖／AI生成
一名大陸女性為考取新加坡航空空姐，花費1年時間準備面試和學習禮儀、航空知識，前前後後砸了6萬人民幣（約新台幣26萬元）在新加坡租房、辦工作簽證等，怎料入職僅一天就被辭退。示意圖／AI生成

花費的時間金錢付諸流水！一名中國大陸女性為考取新加坡航空空姐，花費1年時間準備面試和學習禮儀、航空知識，前前後後砸了6萬人民幣（約新台幣26萬元）在新加坡租房、辦工作簽證等，怎料入職僅一天就被辭退，原因是拿走了酒店貴賓休息室幾瓶水，違反公司規定，並被要求立即收拾東西回國，原PO於網上發文講述事件，直言不滿新航處理手法，認為不被尊重。

新航回覆新加坡媒體《8視界新聞網》查詢時表示，新航不會就任何涉及在職或離職員工的機密事宜作出回應。新航希望所有員工在任何時候都以專業態度行事，並遵守公司政策及相關法律。對於違反規定行為，公司將依法採取相應的紀律處分。

原PO於小紅書發文指出，「誰沒曾對新加坡航空的『全球最佳』頭銜心動過？我曾以為拿到它的offer是人生高光，直到親身經歷這場徹頭徹尾的羞辱與騙局，才看清這光環下的冷漠真相」。

花1年考進新加坡航空做空姐

原PO表示，她從小夢想成為空姐，為了新航的面試花費了整整1年時間準備，「打磨中英文自我介紹、苦練微笑禮儀、背完厚厚1本航空知識手冊」，經層層篩選收到錄用通知後，她激動得一整晚沒睡。接下來的1個月裏，她在新加坡看房租房、體檢、打疫苗、辦工作簽證等，「前前後後砸進去近6萬人民幣，每一筆都算著『入職後能慢慢賺回來』」。

原PO入職1天即被辭退

原PO續說，終於熬到入職第一天，她與其他原PO生辦完手續、簽好合同住進公司安排的酒店，還互相打氣「苦盡甘來」，惟「當晚因信息誤導，以為行政走廊的水可自取，便拿了幾瓶，誰也沒料到這會成為被辭退的導火索」。

原PO指出，翌早人事部職員突然叫她們去會議室，「沒有任何溝通直接甩來辭退通知，理由竟是『違反公司規定』」，而違規原因「只是拿了幾瓶水」。原PO直指人事部態度令人心寒，要求立刻收拾東西回國，房租等各類費用是她們的「個人損失」，「沒有協商、沒有補償、沒有解釋，我們這些剛滿懷憧憬的新人，一夜之間成了無業遊民」。

原PO：賭上積蓄夢想換來冰冷1句

原PO表示，後來從其他離職的大陸前員工口中得知，這根本不是個別例子，「近年SIA老員工因高強度工作大量離職——航前航後反覆檢查、一人犯錯全體連坐、生病發燒都要硬扛飛行，無奈之下只能從中國大陸招大量年輕人填補空缺」。原PO直指，「他們要的從來不是員工，只是低成本可隨意替換的勞動力……根本不配被尊重」。

原PO說，寫下這些不是為了抱怨，只是不想再有女生被「全球最佳」的光環騙了，「一份真正值得奔赴的工作，從來都該是雙向尊重，而不是讓你賭上積蓄和夢想，換來一句冰冷的『你被辭退了』」。

新加坡航空 空姐 小紅書
「賭上積蓄換一場空」她入職1天因這舉動被炒 怒揭殘酷現實嘆羞辱

