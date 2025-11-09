感冒別亂吞抗生素！男子喉嚨痛求診 醫驚見咽喉布滿「白茫茫雪花」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒，抗生素非萬靈藥，病毒或真菌感染自行服用反而可能惡化。示意圖／ingimage
正值秋冬交替季節，不少人因天氣驟變出現感冒喉嚨痛等症狀。浙江寧波一名36歲男子卻因自行亂吃抗生素，導致喉嚨痛整整一個月都沒好轉。醫師檢查後驚訝發現，他的咽喉壁竟布滿「白茫茫一層雪花」，確診為真菌性咽喉炎。

據《中新網》報導，寧波市北侖區第二醫院的醫師表示，這名張姓男子從事業務工作，生活作息不規律、經常熬夜，一旦出現頭痛或感冒，就會自行到藥局購買頭孢、阿奇黴素等抗生素服用。長期下來，不但殺死壞菌，也一併破壞口腔與喉嚨內原有的「好菌」，讓白色念珠菌趁機大量繁殖，再加上工作壓力大、免疫力下降，最終引發真菌感染。

醫師指出，抗生素只能對付細菌感染，對病毒或真菌毫無作用。根據臨床經驗，約七成急性喉嚨痛其實是病毒引起的，自行亂吃抗生素不但沒效，反而可能讓病情惡化。他提醒，若出現喉嚨痛、發燒等症狀，應盡早就醫，由醫師透過血液或C反應蛋白檢測判斷感染來源，再依結果用藥。

目前張男已停止使用抗生素並改服抗真菌藥物，喉部「雪花」已幾乎消退，疼痛也明顯緩解。醫師呼籲，糖尿病患者與免疫力較低者更要小心，切勿自行購藥，以免讓小病變重症。

