草枯沒關係！瀋陽世博園對粉黛亂子草「噴粉紅漆」 員工認了：想讓客人拍美照

香港01／ 撰文：陳進安
瀋陽工人正攪拌一桶粉色漆，要對花草噴漆上色。圖/極目新聞
「要不噴，我就看不著了，對不對？」周三（5日），一段瀋陽世博園（植物園）內工人手持粉漆、對粉黛亂子草「補妝」的影片瘋傳網路。針對「造假」質疑，工作人員周四（6日）坦承，為讓遊客在深秋仍能拍到「網紅粉色草海」，園方選擇以環保快乾漆進行上色。

畫面中，工人正攪拌一桶粉色漆，背後大片粉黛已呈現均勻夢幻的粉紫色；兩名女遊客一邊笑一邊討論，「這是噴漆後掉色了？」，「這些粉黛都是真的，只是過了花期，噴點漆加工一下」。

針對「造假」質疑，瀋陽世博園工作人員接受內媒採訪時坦承，園內粉黛亂子草與地膚草花期已於10月末結束。目前東北夜間最低溫已降至零下，任何鮮花都難以存活。為了保證讓遊客來園區，有一個更好的觀賞及拍照效果，所以噴漆進行上色。

工作人員強調，加工前每一株都是真植株，絕非塑膠假草。而花漆噴完10分鐘內就乾透，不會沾衣，「在東北，這些植物都過不了冬，來年會種植新的粉黛，所以也不存在噴漆影響其生長的問題」。

公開信息顯示，11月1日起，瀋陽世博園（植物園）入園門票半價優惠，即每人25元人民幣。

圖為4月瀋陽世博園內櫻花，梨花、杜鵑花等眾多鮮花盛開美景。 新華社
文章授權轉載自《香港01》

