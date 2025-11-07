草枯沒關係！瀋陽世博園對粉黛亂子草「噴粉紅漆」 員工認了：想讓客人拍美照
「要不噴，我就看不著了，對不對？」周三（5日），一段瀋陽世博園（植物園）內工人手持粉漆、對粉黛亂子草「補妝」的影片瘋傳網路。針對「造假」質疑，工作人員周四（6日）坦承，為讓遊客在深秋仍能拍到「網紅粉色草海」，園方選擇以環保快乾漆進行上色。
畫面中，工人正攪拌一桶粉色漆，背後大片粉黛已呈現均勻夢幻的粉紫色；兩名女遊客一邊笑一邊討論，「這是噴漆後掉色了？」，「這些粉黛都是真的，只是過了花期，噴點漆加工一下」。
針對「造假」質疑，瀋陽世博園工作人員接受內媒採訪時坦承，園內粉黛亂子草與地膚草花期已於10月末結束。目前東北夜間最低溫已降至零下，任何鮮花都難以存活。為了保證讓遊客來園區，有一個更好的觀賞及拍照效果，所以噴漆進行上色。
工作人員強調，加工前每一株都是真植株，絕非塑膠假草。而花漆噴完10分鐘內就乾透，不會沾衣，「在東北，這些植物都過不了冬，來年會種植新的粉黛，所以也不存在噴漆影響其生長的問題」。
公開信息顯示，11月1日起，瀋陽世博園（植物園）入園門票半價優惠，即每人25元人民幣。
