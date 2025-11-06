「史上最相似夫妻」成中國網紅 網友調侃：失散的雙胞胎兄妹
近日，中國一對95後的夫妻何先生與梁女士成為網絡紅人，因只要二人同框，畫面就像「Ctrl+C、Ctrl+V」，圓臉、五官幾乎一模一樣，連髮型都如出一轍。他們經營的社交平台帳號「廣東土夫婦」因此爆紅，被網友封為「史上最相似夫妻」。
梁女士接受陸媒採訪時回憶，兩人2022年春天相親認識，初見時並未覺得彼此長得像。隨著交往深入，周圍人不斷驚呼他們長得像，婚後相似度更上一層樓，連他們自己都笑認確實越來越像。她認為，夫妻長期朝夕相處，生活習慣、表情動作潛移默化，長相變相似並非空穴來風。
不過，外貌神同步，性格卻南轅北轍。梁女士直言自己「急性子」，做業務風風火火；何先生則十分穩重，凡事講求步步為營。兩人互補默契，恰好成為最佳拍檔。
目前，夫妻倆在東莞合力經營一家藥材湯料店。他們分享的短片裏，既有店內忙碌畫面，也有居家柴米油鹽，而鏡頭一轉，網友留言刷屏，「失散的雙胞胎兄妹，建議他們查一下DNA」、「生孩子不用去爭像誰了」。
面對調侃，梁女士笑說，跟長得特別像的另一半生活，只覺得更親切，一點都不奇怪。網友認為，這對「複製貼上」夫妻，用日常點滴證明，婚姻不只是一張臉的重疊，更是兩顆心的契合。
延伸閱讀：
神似周杰倫！粥餅倫河北開分店半年就宣布倒店：連房租都賺不回來
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言