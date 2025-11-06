快訊

鳳凰颱風下周這2天最接近台灣！恐與東北季風交互作用 影響熱區曝

桃園南門市場深夜惡火肆虐近6小時 百餘個攤位近千坪慘焚毀

歐美陷「憤世嫉俗」！黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

如碎玻璃鋪滿湖面！內蒙古第一大湖現「跑冰排」壯麗奇觀

香港01／ 撰文：陳進安
內蒙古自治區呼倫貝爾市呼倫湖景區內出現了「跑冰排」特色景觀，形態各異的冰排被裹挾於湖水中。（極目新聞）
內蒙古自治區呼倫貝爾市呼倫湖景區內出現了「跑冰排」特色景觀，形態各異的冰排被裹挾於湖水中。（極目新聞）

周日（2日），網友爆料稱，內蒙古自治區呼倫貝爾市呼倫湖景區內出現了「跑冰排」特色景觀，形態各異的冰排被裹挾於湖水中，彷彿波濤般不斷沖向岸邊，場面非常夢幻。

網傳畫面顯示，大量冰排相互簇擁、撞擊，隨湖水源源不絕漂去岸邊，湖岸邊還堆積著不少大小不一的冰排，在陽光襯托下仿佛堆疊在一起的透明玻璃碎片，有網友對此調侃，「不是去不起賽里木湖，呼倫湖更有性價比」。

周二（4日），影片拍攝者向《極目新聞》表示，自己是當地人，她周日下午到呼倫湖景區遊玩時拍攝到這片壯麗景觀，此前她雖然多次到過呼倫湖，但當日是第一次見到，「當天白天零下2°C，這幾天白天都是零上，就看不到『跑冰排』，湖面上都是冰沙」。

呼倫湖景區一名工作人員表示，「跑冰排」是呼倫湖的特色景觀，每年湖面開始冰封和來年開春湖面融冰時皆出現，從現在到12月月底湖面完全結冰前，都有可能看到。他解釋，湖面結冰後，湖水被風吹動對冰層產生衝擊，水流推動浮冰向岸邊堆積，從而形成「跑冰排」現象。據悉，開春時，「跑冰排」甚至可以堆到1公尺多高。

報導指，呼倫湖位於內蒙古呼倫貝爾草原西部，是內蒙古第一大湖。每到冬季，該處被凍結成中國最大的一塊冰，2000多平方公里的湖面，在陽光映照下，猶如一塊「藍寶石」閃耀出奪目光輝。

延伸閱讀：

內地旅遊好去處！盤點6大最美「水上森林」　如夢幻般的童話場景

中國黑水攝影第一人　花8年拍盡夜間海洋夢幻生物　美得超出想像

文章授權轉載自《香港01》

內蒙古

延伸閱讀

影／百年樹人！大湖農工百年校慶11月8日登場 近千校友將重回母校懷抱

防非洲豬瘟 苗栗11處廚餘掩埋場設置圍籬 大湖鄉長：一定照辦

大湖草莓季暖冬延至12月中旬登場 CP值最高時段首波在春節

全球首個零碳負極材料工廠 落腳內蒙古

相關新聞

「史上最相似夫妻」成中國網紅 網友調侃：失散的雙胞胎兄妹

近日，中國一對95後的夫妻何先生與梁女士成為網絡紅人，因只要二人同框，畫面就像「Ctrl+C、Ctrl+V」，圓臉、五官幾乎一模一樣，連髮型都如出一轍。他們經營的社交平台帳號「廣東土夫婦」因此爆紅，被網友封為「史上最相似夫妻」。

如碎玻璃鋪滿湖面！內蒙古第一大湖現「跑冰排」壯麗奇觀

周日（2日），網友爆料稱，內蒙古自治區呼倫貝爾市呼倫湖景區內出現了「跑冰排」特色景觀，形態各異的冰排被裹挾於湖水中，彷彿波濤般不斷沖向岸邊，場面非常夢幻。

狂抽搐…36歲外送員連喝6瓶功能飲料被送ICU 尿液咖啡因濃度驚人

據《深圳晚報》報導，深圳一名36歲的外送員胡先生（化名）因連續飲下六七瓶功能性飲料，導致次日突發抽搐被送入ICU。檢測結果顯示，其尿液中...

上海夜店提供現場登記結婚？網友：為了結婚率不擇手段

上海有夜店與民政局合作，推出夜間現場登記結婚服務，引發廣泛關注。有網民更表示，「建議酒店前台快捷辦理入住結婚、退房離婚。」

8歲早夭男童墳墓被毀 骨灰盒遭亂丟野地 5名毀墳者被行拘

雲南大理8歲男童小楊（化名）早夭，父親楊先生按照村幹部的要求，將兒子埋葬在距離村3公里的國有林地，但幾個月後，他發現墓地被毀，骨灰盒被丟在附近的野地。11月1日，當地警方出具《行政處罰決定書》，對5名毀墳者作出行拘7日的處罰。

10年不摘手鍊、佛珠竟「嵌進肉裡」 女子手腕腫痛流膿急就醫開刀

大陸一名33歲的龔女士配戴銀手鍊和串珠近十年從未摘下，儘管隨著體重增加，手鍊逐漸勒緊手腕也未曾在意，直到手腕疼痛加劇…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。