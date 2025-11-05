狂抽搐…36歲外送員連喝6瓶功能飲料被送ICU 尿液咖啡因濃度驚人

據《深圳晚報》報導，深圳一名36歲的外送員胡先生（化名）因連續飲下六七瓶功能性飲料，導致次日突發抽搐被送入ICU。檢測結果顯示，其尿液中咖啡因濃度甚至高於血液，攝入了遠超安全劑量的咖啡因。

據介紹，為了在晚高峰送餐時保持清醒，深圳36歲的外送員胡先生，在短時間內連續喝下六七瓶功能性飲料。

第二天上午，家人發現胡先生躺倒在地。被叫醒時，他看似反應正常，只是有些發燒，家人便讓他繼續休息。到了中午11點，胡先生自覺心跳加快、發熱、出汗，隨後突然全身開始抽搐，頭部和雙手不受控制地抖動，對家人的呼喚毫無反應。這種抽搐反覆發作，最後一次持續長達半小時未見緩解。家屬隨即撥打120，將胡先生緊急送往深圳市第三人民醫院。

神經內科醫生緊急聯繫會診評估，將他收治進了重症監護室（ICU）。在ICU裡，醫生們給他用上了最強大的鎮靜藥物，還給他插上呼吸器等一系列搶救措施。

醫生將胡先生的血液和尿液送到毒物檢測中心。在患者病情加重後採集得血液樣本中（距離攝入時間約40個小時），毒物檢測仍檢測出咖啡因。其尿液中咖啡因濃度甚至高於血液，說明即使在醫院採取水化、利尿等促排措施後，他體內仍殘留大量未被代謝的咖啡因。

胡先生的主管醫生吳慶臨推斷：以他體內殘留的咖啡因濃度為基礎，倒推發病初期其血液咖啡因濃度可能大於100mg/L，遠超80mg/L的中毒警戒線。

據測算，胡先生在短時間內攝入的咖啡因總量約在300~350毫克左右，相當於6瓶功能性飲料的咖啡因含量。 而根據歐洲食品安全局建議，健康成年人單次攝入咖啡因不應超過200毫克，每日總量不宜超過300-400毫克，胡先生攝入了遠超安全劑量的咖啡因。

正是功能性飲料中的大量咖啡因過度刺激大腦神經，直接引發了這場類似癲癇發作的危急狀況。

隨着針對性治療的實施，胡先生的神智逐漸清醒、抽搐頻率和程度逐漸減少至正常，成功脫離呼吸器支持，生命體徵趨於穩定，很快從ICU轉回神經內科普通病房繼續康復。

市面上常見的功能性飲料，除了含有牛磺酸、維生素等，其提神效果主要來源於咖啡因，多數產品說明書上明確建議每日飲用不宜超過1-2瓶。過量的咖啡因會過度刺激中樞神經系統，不僅不能提升工作效率，反而可能導致心悸、焦慮，嚴重時引發抽搐和意識障礙等中毒性腦病。

文章授權轉載自《香港01》