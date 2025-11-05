上海夜店提供現場登記結婚？網友：為了結婚率不擇手段
上海有夜店與民政局合作，推出夜間現場登記結婚服務，引發廣泛關注。有網民更表示，「建議酒店前台快捷辦理入住結婚、退房離婚。」
綜合內媒報道，上海黃浦區民政局與夜店「INS新樂園」合作，於11月14日至11月22日的每周五、周六（即11月14日、11月15日、11月21日、11月22日），推出夜間結婚頒證體驗項目，頒證服務在INS新樂園舉行。
據悉，INS新樂園位於黃浦區復興公園內，是一個集電競、音樂、演藝和夜經濟於一身的商業綜合體，是滬上「潮人」的夜間聚集地之一。
黃浦區方面介紹，新人可通過「黃浦民政」官方微信公眾號或INS新樂園官方平台進行預約，預約通道於11月3日開啟。「每日預約名額有限，建議新人提前預約。」
隨後，話題「上海一夜店可現場登記結婚」登上微博熱搜，引發網民關注：
「還是大城市先進。」
「結婚只要衝動，離婚必須冷靜。」
「快速結婚，迅速進入離婚冷靜期。」
「廁所裏找水喝，不生病才怪。」
「為了結婚率也是真的不擇手段啊，結婚率低下就隨便結婚，你這麽搞離婚率不也上來了？」
對此，黃浦區民政局婚姻登記處的工作人員介紹，「新人必須在黃浦區民政局領證，不是在INS新樂園領的，先領證然後自願選擇是否去INS新樂園。」同時，該工作人員表示，現場絕對沒有登記領證環節。
