10年不摘手鍊、佛珠竟「嵌進肉裡」 女子手腕腫痛流膿急就醫開刀

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名33歲的龔女士配戴銀手鍊和串珠近十年從未摘下，最後導致飾品嵌進肉裡。示意圖／Ingimage
大陸一名33歲的龔女士配戴銀手鍊和串珠近十年從未摘下，儘管隨著體重增加，手鍊逐漸勒緊手腕也未曾在意，直到手腕疼痛加劇、紅腫明顯，甚至有膿液滲出才趕忙就醫，經檢查才發現手鐲與佛珠已嵌進肉裡。

《極目新聞》報導，家住福建寧德的一名龔姓女子，10年前在手腕戴上銀手鍊與一串佛珠，至此從未取下，那怕因體重攀升、手腕被勒緊也未重視。直到近半年，她手腕皮膚開始反覆搔癢、發紅，自行塗抹抗發炎藥膏也未得到緩解。兩週前情況更是急轉直下，手腕疼痛加劇、紅腫明顯，甚至有膿液滲出。

就醫後檢查發現，手鍊和串珠部分已嵌入肉裡，無法直接取下。醫生解釋，這是長期首飾壓迫、摩擦導致慢性炎症和肉芽組織增生，再加上細菌感染形成的「病灶」，若不及時手術，感染可能進一步擴散，嚴重時甚至危及生命或手臂功能。所幸經過一個多小時手術，醫生成功將手鍊和串珠從增生組織中完整剝離，龔女士也恢復良好，目前已順利出院。

醫生也提醒，佩戴首飾需注意安全，不僅須定期摘下清潔首飾和皮膚，也須依據體重變化或水腫情況調整或取下過緊首飾。同時警惕搔癢、紅腫、疼痛、破潰等異常症狀，切勿自行用藥，應及時就醫，另外，進行體力勞動、運動或接觸化學品時最好取下首飾，以免摩擦或受損。

水腫 體重 手術

