10年不摘手鍊、佛珠竟「嵌進肉裡」 女子手腕腫痛流膿急就醫開刀

10月30日，網友孫先生（化名）向記者爆料，自己和愛人入住蘇州吳江敏華希爾頓逸林酒店，一名赤身光腳的陌生男子半夜突然闖入房間。據孫先生描述，事情發生在10月28日凌晨12時許，他突然被愛人從睡夢中叫醒並告知似乎有個人在房間裏。

2025-11-02 11:43