港女北上消費！帶1瓶飲料回港慘遭罰款2萬 網友驚：原來不能帶？

有位住在香港的女生在小紅書發文分享，說她最近去深圳看「猛男秀」，結果回香港時順手帶了一瓶飲料，竟被香港海關開罰逾5,000元港幣（約台幣2萬元)，直呼，「被罰款到破產…5,000元夠我在深圳吃50隻大閘蟹！」貼文一出，引發網友熱烈討論，許多人都驚訝，「這也要罰？」

該名女生在小紅書以「【港人北上】看猛男秀後竟被罰款至破產」為題發文，表示自己移居香港後，最近去深圳看猛男秀，沒想到回港時因為帶著「沒喝完的半瓶酒」，被罰款5,295元港幣（約新台幣21,000元)。她笑說，「猛男秀的口水還在嘴角沒擦乾，就在香港海關入境處被罰款5,295」

原PO解釋，她在深圳停留不到24小時，又沒申報帶酒入境，被海關認定為「涉嫌走私」，因此遭罰超過超過5,000元。她也提醒其他人要小心，「姐妹們！是半瓶沒喝完的成本價為87元（約台幣360元)的酒罷了！5,000元夠我在深圳吃50隻大閘蟹！」

根據她上傳的截圖，這瓶酒價值約199元人民幣（約新台幣880元），酒精濃度超過30%。

貼文引起不少網友熱議，留言包括，「半瓶酒也要罰？」、「原來不能帶？」、「我以為香港是零關稅耶？」也有人開玩笑說，「這支又不好喝，既然都要被罰，下次買好一點的！」甚至有人分享相同經驗，「我男朋友今年也被罰，一樣的情況，還因為違規被傳上法庭，真的不敢再帶酒了。」

根據香港海關官網規定，酒精濃度超過30%的酒類屬應課稅品。其價值前200元港幣（約新台幣800元）須課100%稅，其餘部分課10%。年滿18歲的旅客可免稅攜帶1公升烈酒入境作自用，但持香港身分證者必須離境超過24小時才能享有免稅額。

若超過免稅數量卻沒申報，會被處以罰款5,000元港幣（約新台幣2萬元），並可能被追繳稅金5倍。

文章授權轉載自《香港01》