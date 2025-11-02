半夜遭裸上身大漢闖入房間夫妻嚇壞 大陸蘇州酒店竟回：他走錯房間

快訊

香港01／ 撰文／許祺安
孫先生（化名）向記者爆料，自己和愛人入住蘇州吳江敏華希爾頓逸林酒店，一名赤身光腳的陌生男子半夜突然闖入房間。(影片截圖)
孫先生（化名）向記者爆料，自己和愛人入住蘇州吳江敏華希爾頓逸林酒店，一名赤身光腳的陌生男子半夜突然闖入房間。(影片截圖)

10月30日，網友孫先生（化名）向記者爆料，自己和愛人入住蘇州吳江敏華希爾頓逸林酒店，一名赤身光腳的陌生男子半夜突然闖入房間。據孫先生描述，事情發生在10月28日凌晨12時許，他突然被愛人從睡夢中叫醒並告知似乎有個人在房間裏。

孫先生回憶，「當時隱隱約約看了是個男的，200斤大胖子，然後就站起來了，擋在床頭，他是沒穿鞋和沒穿衣服，（我）都懵了。」

據孫先生提供的影片顯示，闖入男子赤裸上身且光著腳，僅穿著一條黑色褲子站在房門走廊處。孫先生稱，自己過了十幾秒才反應過來，趕緊撥打前台電話並打電話報警。

酒店：房卡操作失誤，男子走錯房間

孫先生提供了一張吳江經濟技術開發區派出所出具的情況說明，該《說明》稱「10月28日凌晨1時32分，開發區派出所接報警稱，開發區希爾頓逸林酒店睡著時候房間內有一個陌生人，向警方求助。報警人稱其房間裏多了個陌生人，後經覈實是酒店前台操作房卡失誤，故走錯了房間。」

飯店工作人員更向孫先生表示，該名男子的愛人前天進了醫院，「可能他有應激障礙（PTSD，創傷後壓力症候群）吧。」

孫先生表示，酒店方面當時解釋稱闖入房間的男子是隔壁住戶，警方後續沒有給出具體答復，「那我不知道，我也沒辦法追究這個人」，孫先生還說，事發時他的房間門鎖存在問題，關不上也不會發出警報聲，酒店方當時也承認房門存在問題。

孫先生透露，當晚酒店方稱將退還房費並更換房間。但在他看來，「希爾頓這樣的酒店，它不可能發生這樣的事。」

孫先生更批評，自己當時撥打酒店電話四五次都未接通，酒店方面的應急響應也存在問題，「當時第一時間求助前台都沒有接通，但當時他們確實沒人接電話。」

10月30日下午，記者聯繫涉事酒店詢問相關情況，工作人員表示不方便透露細節，並稱目前已經與當事人達成和解，當記者追問「作為品牌酒店是否意味著存在安全管理漏洞」時，該工作人員僅重覆「已與當事人達成一致」。

文章授權轉載自《香港01》

酒店

