很痟貪的路人？陸民眾無視勸阻瘋搶馬拉松賽礦泉水 主辦單位出手了

香港01／ 撰文：許祺安
大陸成都的大爺大媽無視勸阻，瘋搶馬拉松賽的礦泉水。示意圖／ingimage
大陸成都的大爺大媽無視勸阻，瘋搶馬拉松賽的礦泉水。示意圖／ingimage

綜合大陸媒體報導，10月26日，2025成都馬拉松剛結束，補水點的礦泉水就遭到周邊路人瘋搶。主辦單位表示，已經就此事報警，後續會有公安介入。

影片可見，成都馬拉松賽後一處補水點，多箱未開封礦泉水被多名中年男女搬走。賽事工作人員在現場大聲制止，影片可聽到「不要搬，不要搬」，但卻沒有效果。

一位現場志工表示，在賽後收拾現場的時候，一些圍觀的大爺大媽就上來搬物資，裁判在旁邊喊不要搬，但大爺大媽還是在搬。還有志工表示，現場除了礦泉水，香蕉、麵包等也被全部搬走，還有人騎電動車來搬，甚至一些醫療物資也差點被拿走。

10月28日上午，2025成都馬拉松主辦方工作人員表示，已經就此事報警，「我們這邊已經核實處理了，後續的話會有公安介入的。」

文章授權轉載自《香港01》

