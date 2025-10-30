聽新聞
0:00 / 0:00
很痟貪的路人？陸民眾無視勸阻瘋搶馬拉松賽礦泉水 主辦單位出手了
綜合大陸媒體報導，10月26日，2025成都馬拉松剛結束，補水點的礦泉水就遭到周邊路人瘋搶。主辦單位表示，已經就此事報警，後續會有公安介入。
影片可見，成都馬拉松賽後一處補水點，多箱未開封礦泉水被多名中年男女搬走。賽事工作人員在現場大聲制止，影片可聽到「不要搬，不要搬」，但卻沒有效果。
一位現場志工表示，在賽後收拾現場的時候，一些圍觀的大爺大媽就上來搬物資，裁判在旁邊喊不要搬，但大爺大媽還是在搬。還有志工表示，現場除了礦泉水，香蕉、麵包等也被全部搬走，還有人騎電動車來搬，甚至一些醫療物資也差點被拿走。
10月28日上午，2025成都馬拉松主辦方工作人員表示，已經就此事報警，「我們這邊已經核實處理了，後續的話會有公安介入的。」
延伸閱讀：
上海機場2外國人脫鞋躺臥、霸佔6座位 網友斥「沒品不分國界」
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言