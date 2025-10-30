快訊

台股開高走高漲逾180點續創新高 台積電開漲10元

黃復興黨部重出江湖？「扶龍」鄭麗文 泛軍系圖譜現形

從換尿布到哄睡 誰撐起幼兒園2歲班？教保員嘆分工不均

聽新聞
0:00 / 0:00

遊客伸手進恐龍模型口中被卡住…陸博物館切割模型救人籲理性觀展

香港01／ 撰文：林芷瑩
遊客的手掌卡在恐龍模型的嘴巴中，館方切割恐龍下巴解救。（小紅書）
遊客的手掌卡在恐龍模型的嘴巴中，館方切割恐龍下巴解救。（小紅書）

10月25日，有遊客參觀中國廣州正佳自然科學博物館時，將手伸入恐龍模型的嘴巴，手掌被卡住無法取出，館方最終要切割恐龍下巴才能解救。

10月26日，廣州正佳自然科學博物館介紹，10月25日下午1時9分，一名成年遊客將手伸到隔離帶護欄內的竊蛋龍裝置嘴巴中，導致手掌被卡住無法取出。

監視器紀錄顯示，該遊客走到竊蛋龍裝置前觀看，之後伸手到竊蛋龍嘴部位置，隨後一直保持在手臂上舉且與竊蛋龍裝置接觸的狀態。期間她曾用另一隻手嘗試解脫，但並未成功。

館方相關負責人介紹，當時涉事遊客的手掌被壓迫加長時間上舉，手掌開始失去血色，經判斷選擇切割竊蛋龍下巴的方式解救。當日下午1時35分，館方成功破壞竊蛋龍下巴，該遊客的手掌解脫。

據介紹，博物館中以往偶有發現觀眾不顧文明參觀方式，破壞展品展項，但這是少有的成年人涉事，且嚴重到需破壞展品來解決。

館方相關負責人介紹，這個展項通過動態演示呈現竊蛋龍下蛋的過程，廣受觀眾喜愛，觀眾的行為直接讓裝置「停工」。未來，博物館團隊將啟動修復工作，並計劃將切割的下巴獨立向觀眾展示，以警示和宣導作用，希望大家文明參觀。

延伸閱讀：

上海機場2外國人除鞋躺臥　霸佔6座位　網民斥「沒質素不分國界」

情侶在明長城上刻名字與愛心　遭北京警方拘留並罰款

文章授權轉載自《香港01》

恐龍 博物館

延伸閱讀

門票只要30元！他大推台北「1景點」超震撼 全網點頭：真的很好逛

從深山到博物館…非遺狍角帽火了 鄂倫春老人捐20年珍藏

送禮的藝術！日本送川普高球球具 南韓贈王冠

創新高！彰化辦台灣設計展人流近784萬 將推線上博物館

相關新聞

遊客伸手進恐龍模型口中被卡住…陸博物館切割模型救人籲理性觀展

10月25日，有遊客參觀廣州正佳自然科學博物館時，將手伸入恐龍模型的嘴巴，手掌被卡住無法取出，館方最終要切割恐龍下巴才能解救。

陸男入住飯店「不碰房內任何東西」 床單到水龍頭全套拋棄式用品

近日，中國安徽宣城一男子入住酒店「不碰酒店一物」，全套自備一次性用品，不但床單被罩全覆蓋，甚至在水龍頭把手、馬桶座圈貼藍膜，引起網路熱議。周二（28日）酒店回應稱，酒店是四星級標準，暫時還沒有客人質疑酒店的衛生，客人可能只是「不習慣」。

軟體升級成陷阱？王牌經紀人打不開特斯拉 崩潰爬後車廂

中國知名經紀人楊天真日前在社群上自曝「打不開特斯拉車門」，只能從後備箱（後車廂）爬進車內，引發網友熱議。特斯拉客服回應指...

快餐店天降老鼠屍！老鼠乾自天花板墜落在客人餐盤上 極震撼

用餐期間突然天降老鼠，更要是死老鼠，的確很嚇人！香港網絡自昨日（10月27日）起瘋傳2張照片，指有大快活分店「從天而降」1隻死老鼠，相中顯示老鼠身上明顯帶有傷口，但已經風乾，相信經已死去一段時間，而老鼠屍更剛好跌落在客人用餐的餐桌上，引來網友驚呼嘔心，「哪家大快活呀」、「嚇X死」、「報食環了嗎？」、「求坐在這裡吃東西的人心理陰影面積」。

兒子忘沖廁！媽媽看馬桶震驚急赴院 揭一家三口全患罕見病要換腎

小便狀況暗藏健康訊息，要時刻留神！大陸浙江有男孩水便後忘記沖廁所，詎料眼利的媽媽一看馬桶情況發現不對勁，趕急帶兒子到醫院檢查，結果發現兒子確診尿毒症，繼而驚揭一家三口都有罕見遺傳病。最終兒子要接受腎移植手術，媽媽則要持續洗腎，等候合適腎臟移植。

唯一女選手！荒野求生賽獎金高達86萬 「冷美人」參賽14天大變身

七星山杯百人荒野求生挑戰賽在湖南張家界舉行，選手憑一把柴刀參與挑戰，能堅守到最後的一人可獲20萬元人民幣（約新台幣86萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。