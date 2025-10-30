聽新聞
陸男入住飯店「不碰房內任何東西」 床單到水龍頭全套拋棄式用品
近日，中國安徽宣城一男子入住酒店「不碰酒店一物」，全套自備一次性用品，不但床單被罩全覆蓋，甚至在水龍頭把手、馬桶座圈貼藍膜，引起網路熱議。周二（28日）酒店回應稱，酒店是四星級標準，暫時還沒有客人質疑酒店的衛生，客人可能只是「不習慣」。
據涉事博主的畫面顯示，他日前和同事住酒店，同事自帶一次性的床單被套等，不但床單被罩、隔離膜全覆蓋，連洗手盆龍頭把手，廁所門把手，馬桶座圈墊，都要用藍色貼膜貼了起來，全程不碰酒店物品。
事件引發了網友的討論，有網友認為博主的同事講究衛生的習慣很好，但也有網友認為一次性的東西也不一定乾淨衛生。還有網友表示自己住酒店也一樣，還要帶一次性的馬桶套、牙刷杯、毛巾和浴巾，接觸過的地方會用消毒噴霧先噴一遍。
周二上午，涉事酒店工作人員回應指，該酒店是按照四星級標準服務的，暫時還沒有客人質疑酒店的衛生，也沒有接到博主和其同事反映酒店不乾淨，並認為博主的這位同事可能不適應使用酒店的東西，所以才使用一次性用品。他強調，酒店被套、床單、枕套等布草都是「一客一換」，清潔人員也會對馬桶等地方用消毒液進行消毒。
文章授權轉載自《香港01》
