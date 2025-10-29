快餐店天降老鼠屍！老鼠乾自天花板墜落在客人餐盤上 極震撼

用餐期間突然天降老鼠，更要是死老鼠，的確很嚇人！香港網絡自昨日（10月27日）起瘋傳2張照片，指有大快活分店「從天而降」1隻死老鼠，相中顯示老鼠身上明顯帶有傷口，但已經風乾，相信經已死去一段時間，而老鼠屍更剛好跌落在客人用餐的餐桌上，引來網友驚呼嘔心，「哪家大快活呀」、「嚇X死」、「報食環了嗎？」、「求坐在這裡吃東西的人心理陰影面積」。

大快活發言人回覆《香港01》表示，集團對事件非常關注，對受影響顧客致以誠摯歉意。大快活指，事件發生後，店內職員已立即將相關餐盤妥善棄置，為確保衛生，有關分店現時已暫停營業，並已安排專業清潔供應商到店，進行全面消毒工作。

大快活初步評估，該狀況或與近日所執行的例行滅鼠措施有關，強調集團一直設有嚴格衛生管理指引，所有分店均定期由專業承辦商進行防蟲滅鼠工作，以確保環境符合衛生標準。

大快活「天降老鼠屍」 跌落客人餐盤上

「從天而降」，有網友在facebook群組轉載照片，顯示大快活有分店天降1隻老鼠屍體。相中所見，老鼠似是已經風乾、其身上明顯帶有傷口、尾巴貌似呈現僵硬狀態，相信已經死去一段時間；而老鼠剛好從天花板跌落在客人用餐的餐盤邊上，該枱客人立刻起身，相中未見有職員出現。

網友驚呼恐怖：報食環未？

相關照片瘋傳於不同社交平台，引來網友恐慌，「真定假？」、「好似AI圖」、「哪家大快活呀」、「嚇X死」、「恐怖」、「有多倒霉才會遇到這種事？」、「求坐在這裡吃東西的人心理陰影面積」、「講也講不應該貼照片」、「報食環了嗎？」，又估計老鼠身上傷口和滅鼠有關，「似上過老鼠膠，勉強走甩」、「不臭嗎？看起來死了很久了吧」、「假天花內都裝有冷氣，吹久了就抽乾氣」，或因此導致老鼠屍體被風乾，故不易產生惡臭。

網友更着緊1事

另有網友分享經歷，指類似事件時有發生，「我試過在元州邨餐廳吃東西，有一隻非常大的老鼠從天花板掉下來，之後還四處亂竄，嚇得食客們都跑光了」、「我試過在鰂魚涌某茶餐廳，貓那麼大隻的活生生（老鼠）連同假天花板坐椅子一樣掉下來」、「之前有快餐店清洗冷氣機，掉了一隻又扁又乾（老鼠）到我袋裡」，但就認為更重要的是食物衛生，「其實天花（板）好多死老鼠」、「每間都有老鼠，最重要的是廚房乾淨衛生」。

延伸閱讀：

老鼠MMA！美孚食店外2米奇打成一片 網民爆笑勸交：女死女還在！

旺角大叔掃帚監生打死老鼠！網民熱議做法：虐待動物VS多菌要滅鼠

文章授權轉載自《香港01》