預製煎蛋？底部印「橙色英文字母」淘寶賣50個商用荷包蛋售價曝

快訊

香港01／ 撰文：李納德
網友吃煎蛋發現有字。示意圖／ingimage
北上消費成風，而大陸的預製菜風氣比香港更盛行！近日有港人發文，展示北上用餐吃煎蛋時，驚見蛋的底部竟然「有字」，有些橙色英文字母，疑是包裝上的營養標籤「甩色」。有網友看圖推測是大陸的「預製煎蛋」，更指淘寶上50個「商用荷包蛋」僅售約50元人民幣（約新台幣219元），笑稱「吃完滿肚墨水」、「記憶煎蛋」。

預製煎蛋問題近年也受陸媒關注，過去曾有業內人士透露，預製煎蛋約7年前已很常見，主要有2種預製方式。而大陸專家指，其實只要屬正規生產，預製煎蛋本質上都是「蛋黃＋蛋清（蛋白）」，蛋白質在冷凍下損失很少。

北上吃煎蛋有「印字」

有港人在Threads分享，日前北上用餐，發現荷包蛋的底部竟然有「印字」，照片所見，蛋白上有些橙色的英文字母，疑為包裝上的營養標籤甩色「甩上去」，氣得表示「我一輩子都不會再去大陸的餐廳吃煎蛋」。

網友爆笑稱是「記憶煎蛋」、「吃完滿肚墨水，做個有文化的中國人」、「良心煎蛋，試圖將營養標籤跟成份都埋進去了」、「這顆蛋好努力」、「 原來吃字真的會飽」、「有埋商標」、「塑膠蛋」、「把生產日期寫上去，讓你吃得更安心呀」。

網友質疑為「預製煎蛋」淘寶賣1人民幣1個

有網友認真指，這應為大凌「預製煎蛋」，上傳淘寶照片，顯示1包50個的「商用荷包蛋」、「手工冷凍煎蛋」、「食堂餐廳半成品」，要價50.05人民幣約新台幣219元），換算約1人民幣1個，「其實這種圓形的煎蛋有9成都是預製蛋」、「大陸餐廳的煎蛋有不少為預製菜，但並非所有香港的餐廳都有進貨」。

文章授權轉載自《香港01》

