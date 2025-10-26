媽網購「豬食槽」收納孩子玩具爆紅 商家：訂單激增6倍

快訊

香港01／ 撰文／陳進安
徐女士網購豬食槽用來收納玩具。（極目新聞）
近日，湖北荊州一位寶媽徐女士分享了一段用網購豬食槽收納孩子玩具的片段，意外在網路爆紅，點讚超10萬，播放量破千萬。周六（25日），徐女士向陸媒《極目新聞》表示，沒想到片段會引發如此大回響，豬食槽有效解決了玩具收納難題。賣家張先生透露，該產品實為牛羊飲水槽，視頻走紅後訂單激增6倍，達到平時的600多單，供不應求。

徐女士介紹，家中孩子玩具散亂，原本想買收納櫃，卻在網上刷到有寶媽用豬食槽收納玩具的創意，覺得新奇便花42.29元（人民幣．約台幣183元）購買了一個1.5米長、30厘米寬、18厘米深的平底盆。她坦言，最初擔心豬食槽是否有異味或不適合孩子使用，但收到貨後發現無毒無味，實用性強，確實很好用，非常值。10月23日，她隨手拍攝並上傳片段，標注「網友真是天才」，未料當晚播放量暴增。

評論區熱鬧非凡，網友分享各種生活妙招，如用豬肉架掛衣服、牛食桶泡澡，還有人提出收納難題，引來熱心建議。不少網友關心豬食槽是否有氣味，還有人調侃，豬食槽老板是不是以為最近養豬的人暴增？

出售豬食槽的商家張先生告訴《極目新聞》，該產品原本是牛羊飲水槽，近期有顧客用於種花或收納玩具，他因此新增了玩具收納的銷售鏈接。徐女士的視頻爆紅後，訂單從平時每日100單激增至600多單，增長6倍，周邊廠家也受益。他聯繫徐女士希望合作帶貨，但對方要求不漲價。張先生表示，工廠每日最多生產600個豬食槽，目前貨源充足，但為應對訂單，他從一人忙碌增至五人團隊，認為寶媽群體的購買力太強了。

文章授權轉載自《香港01》

