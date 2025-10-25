快訊

價值40萬的環保吸管！陸男打造黃金吸管放口袋險弄丟：還有純銀的

香港01／ 撰文／李納德
陸男花10萬人民幣造黃金飲管喝奶茶等飲料。（微博影片截圖）
陸男花10萬人民幣造黃金飲管喝奶茶等飲料。（微博影片截圖）

金價近年屢創新高，吸引不少人買黃金投資，當中也有人買黃金作「特別用途」。中國大陸有男子喜歡黃金和喝奶茶，遂花逾10萬人民幣 （約新台幣43萬元）打造1支重100多克的「黃金吸管」，先前他晚上喝完奶茶騎電動車回家時，將黃金吸管放在口袋內，意外掉出來遺失，需報警求助。2名巡警在昏暗路面「地毯式搜索」，終於把黃金吸管尋回。

該男透露吸管事後變凹凸不平，已拿去熔掉，會再重新打造1支新的，又稱自己另有純銀吸管，而因為自己對黃金的喜愛，正訂造「黃金奧特曼」（黃金超人）」，事件引來不少網友批評，質疑「這算不算浪費警力？」。

花10萬造黃金吸管喝奶茶

陸媒報導，浙江諸暨市民壽先生以黃金打造吸管用來喝奶茶，價值逾10萬元，事發當晚，他如常用黃金吸管喝奶茶，之後放入口袋騎電動車回家。途中經過一處井蓋車身一震，放在口袋的黃金吸管飛出車外，壽先生駕駛一段距離後才發現黃金吸管不見了，立即掉頭尋找，但路面燈光昏暗，找了半小時無果後決定報警。

警員地毯式搜索尋回

壽先生指他的口袋很深，故沒料到吸管會飛出來。諸暨市派出所2名巡警前往協助，鎖定電動車經過的井蓋為中心點，在馬路兩側俯身「地毯式搜索」，2警用手電筒掃遍每一處縫隙，找了幾圈都沒見到黃金吸管。巡警想到黃金吸管是圓柱型、材質硬，掉在堅硬的路上很可能會滾得遠遠的，決定擴大搜索範圍，結果真的在前行100公尺左右，看到黃金吸管隱約反光，掉在路旁。

壽先生見找回寶貝後急得跑過取回，向警員高喊謝謝，警方提醒他要將貴重物品收藏好。壽先生之後向警方致送錦旗道謝。

另有純銀吸管 把黃金吸管熔掉重造

壽先生事後接受記者訪問，解釋自己很愛喝奶茶及其他飲料，平日真的使用黃金吸管喝奶茶，另外也有純銀製的吸管。因喜歡黃金，他已買了黃金10多年，每個月都會買金作定定期投資，稱「我買不起車子，但我買得起黃金」。

他續指，經此一掉黃金飲管變得坑坑窪窪的，已拿去熔掉，會在明年夏天重新造1支，又透露最近在訂造「黃金奧特曼」（黃金超人）。

事主透露自己還有純銀製的飲管。（微博圖片）
事主透露自己還有純銀製的飲管。（微博圖片）

網友：這種事報警算不算浪費公共資源

事件令網友傻眼，「五百塊的奶茶才配得上這根吸管吧」、「十萬，吸管，口袋，小電車…你們覺得這合理嗎」。不少人又批評他浪費警力，「別麻煩人家員警」、「這算不算浪費警力？」、「再丟了不要找員警」、「這種事報警算不算浪費公共資源」。

文章授權轉載自《香港01》

