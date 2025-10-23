快訊

29歲陸女半夜上廁所驚覺｢屁股被頂｣ 起身一看竟是蛇！趕赴醫院驗傷

香港01／ 撰文：許祺安
中國一名女子半夜上廁所時，突然感覺馬桶裡有東西頂到了她的屁股，嚇得她連忙起身，發現馬桶中竄出一條黃綠色的蛇，嚇得她褲子都來不及穿就衝出廁所。示意圖／Ingimage
中國一名女子半夜上廁所時，突然感覺馬桶裡有東西頂到了她的屁股，嚇得她連忙起身，發現馬桶中竄出一條黃綠色的蛇，嚇得她褲子都來不及穿就衝出廁所。示意圖／Ingimage

陸媒報導，江蘇省無錫市近日發生「廁所驚魂記」，一名女子半夜上廁所時，突然感覺馬桶裡有東西頂到了她的屁股，嚇得她連忙起身，發現馬桶中竄出一條黃綠色的，嚇得她褲子都來不及穿就衝出廁所。

《大象新聞》報導，當事人29歲的周女士自述，當時她嚇得趕緊起身，「嚇得我褲子都沒提，趕緊回房間叫人！」，後來還是奶奶來把蛇沖走的。

周女士表示，自己家在老舊屋苑，家住一樓，家門口有一片草地，由於近日連續下雨，周女士猜測蛇是從下水道竄上來的。

事發後，周女士緊急趕往當地醫院，通過醫生仔細檢查，皮膚與蛇有接觸，並無傷口。

文章授權轉載自《香港01》

廁所

