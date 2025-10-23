中國遊客瑞士遇「峨眉山石」 風景區證實：跨越八千公里的山石互贈

近日，一位中國網友在瑞士瑞吉山旅遊時，意外發現一塊刻有「峨眉山」三字的巨石，隨即拍下分享，調侃道：「在看見這塊石頭的時候，我一度以為，剛才喝的奶油蘑菇湯，可能用的是雲南的菌子。」對此，峨眉山風景區周三（22日）回應道，巨石是真的，在十年前運過去瑞士。

畫面顯示，瑞吉山山頂確有一塊醒目的大石頭，上刻有「峨眉山」三個漢字。有關片段迅速走紅網絡，截至目前已獲5萬點讚，評論超2000條。網友紛紛留言分享自身經歷，「2018年去瑞吉山的時候也看到了，當時我好激動，對著周圍的人說這是我的家鄉」，更有網友曬出在峨眉山金頂拍到的「瑞吉山石」照片，「我在峨眉山上看到了瑞吉山送的山石」，驚歎兩山間的奇妙聯繫。

峨眉山與瑞吉山真的互換了山石？周三，峨眉山風景名勝區工作人員向陸媒確認，這一趣聞真有其事。據介紹，多年來，峨眉山與瑞士瑞吉山結為姊妹山，雙方互贈山石作為友誼象徵。峨眉山金頂上矗立著一塊刻有「瑞吉山石」的巨石，而瑞吉山山頂則有來自峨眉山的標誌石。

據樂山市政府官網記載，2009年，峨眉山與瑞吉山正式簽約，結為姊妹山。2012年，樂山市與瑞士亞特市商定互贈山石，讓遊客在兩山之巔都能感受到對方的文化印記。2014年9月29日，一塊重2.5噸、來自瑞士的「瑞吉山石」在峨眉山金頂落戶，石頭呈淺紅褐色，刻有中英文「瑞吉山石」字樣。2015年7月31日，一塊重約8噸的峨眉山石運抵瑞士，正式落戶瑞吉山山頂，完成這一跨越8000公里的山石互贈項目。

