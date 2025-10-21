IKEA驚見香港女子睡地板！旁邊還有疑似酒瓶 網笑：IKEA奇遇記

逛IKEA真的會遇到各種「家的感覺」？近日一名港女在逛宜家家居（IKEA）時，驚見一名女子躺在展示沙發後方的角落大睡，身邊還放著兩瓶疑似酒瓶，讓她當場傻眼，直呼這是「IKEA奇遇記」。影片曝光後，網友全笑瘋，有人問，「這麼吵也睡得著？」、「真的是人無恥則無敵」，還有人打趣說，「報警啊，有人昏倒了！」、「是不是要叫救護車？」

隱密角落躺平睡地板 旁邊驚見酒瓶

這段奇特的經歷由網友「heichunnnnn」在 Threads 上分享，影片中可見她在IKEA店內逛街時，無意間走到展示沙發後面的角落，結果發現一名女子整個人躺在地上熟睡。

女子用絲巾和外套蓋住身體，只穿著襪子、脫了拖鞋，還將私人物品放進旁邊的展示衣櫃中。更離奇的是，衣櫃裡疑似還有兩瓶酒，讓人懷疑她是不是喝醉後在店內睡著，場面令人瞠目結舌。

網友笑翻：這是IKEA最新試睡服務？

影片曝光後，許多網友表示震驚又哭笑不得，「太扯了吧！這麼吵也能睡？」、「有床不睡，偏要睡地板」、「飲太多？看起來真的醉了欸」、「是不是要報警？這看起來不像清醒的人」、「差點以為是發現屍體的現場⋯」。也有人開玩笑說，「IKEA是不是太有家的感覺了？」、「這可能是最新試睡體驗，只是太逼真」。

文章授權轉載自《香港01》