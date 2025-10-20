港鐵長者坐優先座 全程「這樣曬敬老卡」自保…目擊者：壓力好大

港鐵優先座問題常惹爭議。網路近日瘋傳1張相片，指港鐵車廂內，有坐在優先座上的女子取出樂悠卡(香港地區60歲以上敬老卡)一直朝外展示，以藉此證明自己已年滿60歲以上，令目擊者感嘆「香港人搭程車都好大壓力」。

事件引來網友熱議，驚呼「瘋狂」，也有網友感同身受，分享同類經歷，「我明白，真的很大壓力」。亦有網友認為應取消優先座，以避免紛爭。

優先座一坐驚心？有港女於社交平台Threads上發文，留言「現在連長者坐優先座也要出示樂悠卡！香港人搭車真的壓力很大」。

港鐵女子坐優先座 全程展示樂悠卡

從相片見到，港鐵車廂內，有坐在優先座上的女子，把樂悠卡拿在手上，而樂悠卡正面朝上，疑似向其他乘客展示自己已年滿60歲，藉此「自保」避免被「批鬥」。

網友嘆太瘋：下次經痛要展示衛生棉

網友看過影片議論紛紛，有人驚呼「瘋狂」、「下次經痛要展示衛生棉」。也有不少網友感同身受，分享同類經歷，「我明白，真的壓力很大。有一段時間腰傷需要看骨科和做物理治療，只有優先座，太痛了只能坐。有一位女士PUA說她先生腳痛，我說我腰痛，她就利用群眾壓力大聲說：你這麼年輕起來吧！即使我出示了骨科的復診單，對方依然堅持要我起身，當時很多人都在看，我在壓力和尷尬之下，只好離開。之後，即使再痛，我也不敢坐，不想再受氣。」、「我剛做完手術，搭巴士坐優先座，見到有老人家後面上車，好像看了我幾眼，我的腦子裡想：完了，如果他問我要不要給他看疤痕，刀口在小腹，要怎麼給他看，總之弄得我很焦慮」、「我家裡有位長輩，看起來年輕，但已經超過65歲，而且以前做過粗重的工作，腰、肩、膝都有許多舊病。有一次坐公車第一排，也有人責罵他說他不應該坐，長輩說他已經超過65歲，那個人不相信，還說要看身份證，瘋子真的太多」。

也有網友認為應取消優先座，以避免爭執，「根本就應該取消」、「取消吧，座位自然會讓人，浪費了位置反而不好」。不過有網友認為照片中的女子未必是在炫耀樂悠卡，「只不過是順便罷了，你是不是想太多了」。

文章授權轉載自《香港01》