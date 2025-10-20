與歐美名牌頻撞衫 陸網友：人生第一件精品竟是校服

近日，有知名品牌被發現與大陸中學校服「撞臉」。有IP顯示來自美國的網友在社交平台曬出知名品牌Ralph Lauren（雷夫羅倫）門市拍攝的照片，顯示一款POLO衫與湖南長沙市雅禮中學秋季制服在配色和設計上高度相似，引發網友熱議。有不少網友表示，「不是雷夫羅倫買不起，而是雅禮校服更有性價比！」還有校友調侃「原來我們的校服是平價版雷夫羅倫」。

紅星新聞指出，從網友發出的對比照可看出，兩款服裝均以藍色為主色調，搭配白色與紅色橫條，整體布局幾乎一致，僅紅白條紋的上下排列以及衣領設計有所區別。相關對比圖在社交平台迅速傳播，雅禮校友紛紛留言調侃，「原來我們校服不是百事可樂，是雷夫羅倫」「雅禮審美太超前」「設計師應該住東塘」「這是雷夫羅倫向雅禮120周年校慶致敬的校友服嗎？」

另，據三湘都市報，除了相似設計外，引起網友討論的還有價格。雅禮制服網路售價普遍在人民幣百元（下同）以內，而雷夫羅倫同類產品售價則高達數千元。由於兩者價格形成鮮明對比，不少網友評論揶揄道，「16歲，全款拿下人生第一件『雷夫羅倫』，原來是雅禮校服！」「不是拉夫勞倫（雷夫羅倫）買不起，而是雅禮校服更有『性價比』！」「設計師還是有點東西的驚喜滿滿，家人們很讓人心動了想要同款。」

根據雷夫羅倫2026財年第一季的業績數據，在截至6月28日的三個月中，亞洲市場收入大漲21%至4.74億美元，其中，中國市場占雷夫羅倫收入不及10%，但增幅最大，達到了30%，同時，該市場已連續20個季度保持正增長。

報導稱，雅禮中學制服主色調為經典的「雅禮藍」，沉穩的藍色象徵寬廣深邃的胸懷和海納百川的氣度。紅白條紋則是點睛之筆，紅色代表熱情、活力與拚搏精神，白色象徵純潔、公正與誠信，與校訓「公勤誠樸」相呼應。