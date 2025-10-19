港鐵站外驚見一群大媽頭戴環保袋 網笑：準備去搶劫？

環保袋套頭，所為何事？有港男在網上上傳照片，見到港鐵站外有數名大媽在排隊，但奇就奇在她們用了同一款環保袋套頭，有人還在眼睛位置開洞，嚴如罪犯的「帽子」，場面十分搞笑。不少網友留言笑稱「準備去老笠（廣東話俚語打劫的意思）？」、「大媽迷樣行為詭異錄」。不過，網友認為大媽這種打扮是有實際用途，就是用作防曬。

為了防曬可以去到幾盡？有港男在Threads上發照片，表示繼在網上流傳大媽在港鐵站機房外等升降機的奇趣一幕，以為「已經是極限」，誰不知一山還有一山高，被他遇到有一群大媽，在港鐵站外的地面排隊，但她們全被同一款紫色環保袋套頭，還在眼睛的位置開了兩洞方便看東西，場面詭異得來帶點有趣，笑翻不少網友。

有網友認為大媽戴環保袋是有實際用途，應是為了防曬、遮太陽，但有人笑言「準備去老笠？」、「掃黃」、「應該叫：大媽行為的迷思還是大媽迷樣行為詭異錄」、「大媽真的千奇百怪！」。

文章授權轉載自《香港01》