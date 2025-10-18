病危父情勒孝女！遺願要求照顧「小三」 網勸：先保護好自己

生命走到盡頭前的那段時間，本應是家人間最後的溫情陪伴，不過近日有網友分享經歷，指其父親近年患上末期癌症，她本來決定放下多年怨恨盡孝床前，怎料病危父竟要求她日後要多照顧其「小三」，令原PO大感被情緒勒索。

一位網友近日在Threads上發文稱，其親生父親十幾年以來在外都有個情婦，導致家庭長年不得安寧。但近年父親患上末期癌症，原PO看在父女關係上決定放下多年怨恨盡孝床前，至最近父親症狀惡化，但他的遺願卻是要求女兒和原配家庭「照顧好那個女人」，原PO直言「那個女人關我什麼事？」，自己只想家庭整整齊齊，父親卻因此大發脾氣，甚至覺得情婦也是原配家庭的一部分，感到父親在生命盡頭還將自己視作工具來進行情緒勒索，她表示「自問已做足一百分」，已盡兒女責任，但覺得不完成父親的遺願會「好衰好不孝」 。貼文一出，引來眾多網友留言討論。

網友力勸原PO要「撐住，不要答應」，必須要與情婦劃清界線，一旦心軟，後患無窮，雖然原PO表示自己立場堅定，沒有心軟，因為這件事不只是自己一人可以決定的，而是父親與母親的拉鋸戰，而且有網友提醒要重視母親的想法，「你媽和你都是受害者，叫受害者去照顧罪犯會不會太荒謬」，「將這個決定權交給你媽，因為她是最深受其害的人」。

有網友對原PO的經歷表示同情，因為自己也有相似的經歷，自己的父親在病床上插管也要跟兒女講，要一起照顧小三的女兒時，自己將「氣到直接摔手機」。甚至有網友直言如果這種事情發生在自己身上，未必會原諒對方。

也有人擔心原PO父親過身後，留下棘手的分遺產問題，建議她先放下感情問題，首要處理錢財問題，原PO表示根據父親的話，他並沒有立遺囑，但網友還是提醒她既然父親的想法無法改變，就一定要保護好自己與母親的權益。

網友表示「父慈子孝，是父慈在先後有子孝！」，指出父親已不慈，女兒應該放下思想包袱，「不要被所謂的孝道困住自己」。勸誡原PO要分清界限，對患病父親的照顧已是仁至義盡，無須為父親個人的錯誤選擇承擔後果，「孝順同愚孝只差一線」、「價值觀不同 ，剛好只是家人罷了，愛屋不一定要及烏」、「不用覺得不孝，從頭到尾都是他對不起你和你媽，你還肯去看他我都覺得你人太好」。

文章授權轉載自《香港01》