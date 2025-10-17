「野人小孩」現身四川高速服務區？父母堅持「自然教養」 網友怒斥離譜

快訊

香港01／ 撰文／林芷瑩
有網友在四川一高速公路服務區發現一名「野人小孩」。圖擷取自《極目新聞》

近日，有網友在四川一高速公路服務區發現一名「野人小孩」，他渾身赤裸、頭髮凌亂、手腳並用跑動。10月16日，孩童父親戶籍地雲南大理南澗縣相關部門稱，監護人堅持「自然教養」方式，平時不讓子女穿衣服，但不存在虐兒情況。

《紅星新聞》報導，有網友表示，10月15日路過雅西高速雅安石棉服務區時，看到一個家庭疑帶一名「野人孩子」出行，該孩童年約3歲，全身赤裸、頭髮蓬鬆，台階上有兩個疑似饅頭，孩童趴在地上進食。

因情況異常，有網友及時報警。此後，四川屬地相關警方介入核實，確認其監護人俱在，該家庭是從雲南到四川，經核實沒有違法犯罪情況發生。據網友提供的線索，該家庭來自雲南大理南澗彜族自治縣無量山鎮某村，同行者包括其父母和一名幼兒。

另據南澗縣無量山鎮政府工作人員稱，該家庭經濟情況不錯，家中有房車，一家人經常出去旅遊，「兒童父母沒有工作，家人在扶持支持」。工作人員表示，政府已注意到網上相關影片和報導，關於該名兒童是否未上戶口等問題，當地已展開調查。

《極目新聞》報導，孩童父親的戶籍地是雲南省大理州南澗彜族自治縣一村落，母親戶籍為北京，夫婦二人與兩名子女曾在當地生活。戶籍地派出所工作人員稱，經查，孩童父親不存在虐兒情況。雲南大理南澗縣婦聯工作人員確認，該家庭的生活暫不存在困難。

南澗縣相關部門稱，目前初步查實，涉事家庭不存在虐兒情況。涉事家庭是一家四口，兩個孩子分別是3歲和1歲。

關於孩童不穿衣服的情況，政府聯合婦聯和警方等多次上門勸說，但監護人堅持「自然教養」方式，平時讓子女接近大自然，也可能是因為當地天氣炎熱，平時就不讓子女穿衣服，除此之外未發現存在毆打、虐兒的情況。他們的家庭條件並不貧困，其父母似乎沒有打算讓子女讀幼兒園，近期一家四口開車到處旅居。

文章授權轉載自《香港01》

子女 父母 高速公路

