IKEA上演活春宮？男女梳化摸胸激戰 旁邊女生神舉動反成焦點

情侶想親熱也要注意場合！網路上瘋傳1段「宜家家居活春宮」影片，指有IKEA（宜家家居）有男女懶理其他在場顧客，在梳化展品上當眾交纏「激戰」，動作令人咋舌。

影片引來網友熱議，有批評該對男女離譜，「無恥！」、「世風日下」、「應該跟員工說，趕他走！」；也有不少網友「搞錯重點」，關注旁邊女生舉動。另有網友從影片背景語言估計，事件發生在台灣或大陸。

「緊火」都不應「宜家」解決。YouTube頻道「@yicenY」發布影片，指IKEA（宜家家居）有男女在梳化親熱，留言「宜得（家）家居情侶 #搞笑」。

IKEA男女梳化激戰 動作露骨

影片長9秒，見到當時IKEA店內有不少顧客，包括成人及小朋友，而靠牆擺放的單座位梳化展品上，有1對男女交疊纏綿，其中女方以騎乘方式壓在男方身上，上下擺動激吻男方，男方則隔著衣服摸女方胸部位置。雖然2人穿上衣服，但動作「露骨」令人咋舌。

旁邊女生反成焦點

不過，雖然2人動作激烈，但旁邊梳化上有1名女生仍然側頭睡覺，似乎沒有被打擾。

網友批離譜

網友看過影片議論紛紛，有人笑言，「只是試坐沙發」、「不試怎麼知道買回家合不合用呢？」。另有網友關注在旁邊梳化睡覺女生，「好厲害！竟然還能睡著」、「好淡定」、「沒有什麼可以阻止他睡覺」、「見慣大場面」。

另有大批網友批評2人行為離譜，「太誇張了吧！竟然在這環境下做出這事件來」、「無恥」、「回家吧，心急！」、「應該跟職員說，趕他們走！」、「好心去租房吧，人家做生意，弄得骯髒邋遢」。

文章授權轉載自《香港01》