快訊

嫌電視聲太大？台中23歲男狂砍2鄰居1命危 行凶後全身血呆坐門口

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

噁！賣場蛋糕吃一半竟發現「牙齒鑲金屬」 業者也愣：很驚訝

聯合新聞網／ 綜合報導
沃爾瑪（Walmart）旗下的山姆會員商店（Sam’s Club）為定位高端的會員制量販品牌，在中國大陸相當知名。然而，上海近日一名消費者在該商店購買棗泥核桃蛋糕時，竟驚見裡面藏有「牙齒」。圖擷自微博
沃爾瑪（Walmart）旗下的山姆會員商店（Sam’s Club）為定位高端的會員制量販品牌，在中國大陸相當知名。然而，上海近日一名消費者在該商店購買棗泥核桃蛋糕時，竟驚見裡面藏有「牙齒」。圖擷自微博

沃爾瑪（Walmart）旗下的山姆會員商店（Sam’s Club）為定位高端的會員制量販品牌，在中國大陸相當知名。然而，上海近日一名消費者在該商店購買棗泥核桃蛋糕時，竟驚見裡面藏有「牙齒」，且牙齒上還鑲著螺紋金屬，疑似為植牙假牙，引發熱議。

綜合陸媒報導，這名顧客於10月14日拍片指出，自己在山姆會員商店外高橋店以27.8元人民幣（約新台幣119元）購得棗泥核桃蛋糕，原以為咬到的是松子仁，仔細查看才發現那是一顆夾著金屬零件的「牙齒狀物體」，懷疑是人類牙齒。

這款棗泥核桃蛋糕屬於山姆會員商店自有品牌商品，一直是賣場熱銷點心，事件曝光後，許多網友對產品衛生狀況表達疑慮。

對此，山姆會員商店回應表示「很驚訝」，強調產品製程均有嚴格的衛生控管，並已在第一時間通報生產工廠，現正全面調查異物來源，業者同時指出，該系列商品皆符合品質與安全標準，「正常購買的產品可安心食用」。

牙齒 沃爾瑪 人民幣 高端 假牙 賣場

延伸閱讀

一路從容奔馳…內湖瑞光路驚見「肥猴上班族」 網笑：工作壓力大透個氣

開雞排店5個月賺不到錢…新手老闆求助 過來人曝抓客源技巧：要觀察

不是維修！道頓堀招牌大螃蟹「手舉累了」今起長休 官方公布回歸日

快30歲才知耳鼻喉科能幫掏耳屎…他腦補療癒畫面 網一語戳破：醒醒吧

相關新聞

噁！賣場蛋糕吃一半竟發現「牙齒鑲金屬」 業者也愣：很驚訝

沃爾瑪（Walmart）旗下的山姆會員商店（Sam’s Club）為定位高端的會員制量販品牌，在中國相當知名。然而，上海近日一名消費者在該商店購買棗泥核桃蛋糕時，竟驚見裡面藏有「牙齒」，且牙齒上還鑲著螺紋金屬，疑似為植牙假牙，引發熱議。

逃不過魔掌！陸女遊台嘗美食喊「太絕望」 怎麼吃都崩潰

一名大陸女子近日來台旅遊，卻以「我在台灣感到絕望」為題發文吐槽，「怎麼什麼東西都是甜的」，連臭豆腐也是，直呼甜味在舌頭上揮之不去。貼文引發...

兒子考61分父母嗨喊「祖墳冒煙」 醫生老爸曝1原因不逼成績

許多父母會擔心孩子輸在起跑點，因此從孩子小時候就緊盯他們的分數，不過小孩的童年與快樂更是一些家長所重視的。日前中國大陸流傳了一段影片，影片中媽媽拿著考卷，大喊著「孩子考了61分」，身為醫生的爸爸也大聲歡呼，讓孩子們非常開心。

29歲新郎婚禮當日失蹤！最後遺言｢沒受過這麼大委屈｣ 父親求真相

上周五（10月3日），陜西旬陽一名29歲男子周某某在婚禮當天跳河失蹤，當局通報稱，男子因婚禮瑣事情緒失控。及至周四（10月9日），男子遺體在其跳河大橋下游上百米處被發現。

東莞六旬翁捕魚被眼鏡蛇咬傷 怒殺「兇手」求醫獲救

近日，東莞62歲的劉叔在捕魚時捕到兩條眼鏡蛇，不幸被其中一條咬傷左小腿，他一怒之下將兩條蛇打死，更自行攜帶蛇屍到醫院急診科就診。經對症治療，劉叔傷口癒合情況良好，並無其他不適症狀，已無大礙。

廣東女在江西吃小炒｢辣｣到中毒 店家：為本地常規水平 已免單

綜合內媒報道，10月5日，廣東一名女子在江西旅遊時，在當地一家小炒店用餐，結果被辣到呼吸性鹼中毒，送院後基本恢復。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。