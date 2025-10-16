噁！賣場蛋糕吃一半竟發現「牙齒鑲金屬」 業者也愣：很驚訝

沃爾瑪（Walmart）旗下的山姆會員商店（Sam’s Club）為定位高端的會員制量販品牌，在中國大陸相當知名。然而，上海近日一名消費者在該商店購買棗泥核桃蛋糕時，竟驚見裡面藏有「牙齒」，且牙齒上還鑲著螺紋金屬，疑似為植牙假牙，引發熱議。

綜合陸媒報導，這名顧客於10月14日拍片指出，自己在山姆會員商店外高橋店以27.8元人民幣（約新台幣119元）購得棗泥核桃蛋糕，原以為咬到的是松子仁，仔細查看才發現那是一顆夾著金屬零件的「牙齒狀物體」，懷疑是人類牙齒。

這款棗泥核桃蛋糕屬於山姆會員商店自有品牌商品，一直是賣場熱銷點心，事件曝光後，許多網友對產品衛生狀況表達疑慮。

對此，山姆會員商店回應表示「很驚訝」，強調產品製程均有嚴格的衛生控管，並已在第一時間通報生產工廠，現正全面調查異物來源，業者同時指出，該系列商品皆符合品質與安全標準，「正常購買的產品可安心食用」。