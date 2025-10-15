快訊

逃不過魔掌！陸女遊台嘗美食喊「太絕望」 怎麼吃都崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
遊客示意圖。圖／AI生成
一名大陸女子近日來台旅遊，卻以「我在台灣感到絕望」為題發文吐槽，「怎麼什麼東西都是甜的」，連臭豆腐也是，直呼甜味在舌頭上揮之不去。貼文引發兩岸網友熱議，不少人共鳴「被甜哭了」，形容連麻辣燙、燒烤都逃不過甜味魔掌；也有台灣網友笑回「那妳別去台南，會更絕望」，掀起一場「誰的食物更甜」的大討論。

一名大陸女子來台旅遊，在小紅書上以「我在台灣感到絕望」為題發文表示，「怎麼什麼東西都是甜的…臭豆腐也是…」，感覺到甜味在舌頭上徘徊不去。

大陸各地網友們也表示，「我在台灣3年，好不容易找到一家不甜，還有點辣的燒烤攤，然後去年關閉了，天塌了」、「浙江人在台灣讀過書，被甜哭了…連麻辣燙都是甜的」、「本上海人想知看蘇州甜還是台南甜」，還有安徽人嘗過更甜的在地口味，「我幾年前在無錫吃小籠包也很絕望，肉餡是甜的，醋也是甜的」。

甚至有星馬的網友透露「是的，我在台北7天，吃的我真的…」、「在台南吃了一口東山鴨頭差點原地去世」。

台灣網友紛紛回應，「如果你到台南會更絕望，連鱔魚麵都是甜的（我一個台灣人都受不了）」、「這輩子第一次喝到甜的四神湯在高雄」。不過，有人說「我覺得大陸的食物非常鹹」，更有人獻策「唯一解法：先去台南吃幾天，再回北部，你就會覺得北部也不怎麼甜」。

一名IP屬地於美國的網友則認為可能與地理特性有關，「我感覺往南的地方烹飪就偏甜，海南的東西我也覺得特別甜」。

台南 臭豆腐 台灣人 陸客 小紅書

