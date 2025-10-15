快訊

風災後3個月2000噸「光電廢棄物」還在清！90天追蹤調查處理亂象

297萬人今早被錢香醒！11檔台股ETF發股利161億元

東莞六旬翁捕魚被眼鏡蛇咬傷 怒殺「兇手」求醫獲救

香港01／ 撰文：林芷瑩
患者自行攜帶蛇屍到醫院就診。（東莞市人民醫院謝崗院區）
患者自行攜帶蛇屍到醫院就診。（東莞市人民醫院謝崗院區）

近日，東莞62歲的劉叔在捕魚時捕到兩條眼鏡蛇，不幸被其中一條咬傷左小腿，他一怒之下將兩條蛇打死，更自行攜帶蛇屍到醫院急診科就診。經對症治療，劉叔傷口癒合情況良好，並無其他不適症狀，已無大礙。

東莞市人民醫院謝崗院區介紹，10月7日晚上6時許，劉叔在網魚時網到兩條蛇，被其中一條蛇咬傷左小腿，傷口呈針尖樣、伴少許滲血。劉叔將兩條蛇打死後，攜帶蛇屍到謝崗醫院急診科就診。

急診科醫生見到是眼鏡蛇後，立即為劉叔注射破傷風抗毒素、靜脈注射蛇毒血清，以及予以補液等對症治療。由於被毒蛇咬傷後傷口繼發細菌感染發生率為10.3%-47.5%，醫生又為劉叔予以頭孢唑林抗感染治療，動態復查血常規、白介素等。

由於就醫及時、治療有針對性，10月8日，劉叔左小腿傷口已無滲血，無頭暈頭痛、牙齦出血、皮膚青紫、惡心嘔吐等不適症狀，傷口癒合情況良好，未見滲血，已無大礙。

延伸閱讀：

登山客野外撿幼蛇輪流撫摸　專家揭為劇毒短尾蝮蛇　被咬傷可致死

廣州屋苑蛇患頻發　捕捉超60條仍找到蛇窩　多方介入

文章授權轉載自《香港01》

眼鏡蛇 患者 醫生 頭痛

相關新聞

東莞六旬翁捕魚被眼鏡蛇咬傷 怒殺「兇手」求醫獲救

近日，東莞62歲的劉叔在捕魚時捕到兩條眼鏡蛇，不幸被其中一條咬傷左小腿，他一怒之下將兩條蛇打死，更自行攜帶蛇屍到醫院急診科就診。經對症治療，劉叔傷口癒合情況良好，並無其他不適症狀，已無大礙。

廣東女在江西吃小炒｢辣｣到中毒 店家：為本地常規水平 已免單

綜合內媒報道，10月5日，廣東一名女子在江西旅遊時，在當地一家小炒店用餐，結果被辣到呼吸性鹼中毒，送院後基本恢復。

最接地氣單品？巴黎時裝周「野生秀場」意外爆紅 這件校服掀陸網議論

近日，十一中秋假期，有中國網友在法國偶遇身穿成都七中校服的男生，發文「巴黎時裝周見到的第一場秀」紅了。有網友火速評論說：...

踩指壓板助眠？陸女堅持「痛則不通」 走20分鐘大噴血急送醫

任何運動都要節制，不是做多身體就會比較健康。中國大陸一名女子踩指壓板感到疼痛卻仍然堅持，直到噴血才發現腳底早已磨出血泡，緊急送醫治療。

港鐵阿伯想插隊上車被擋！嗆年輕人「別仗著年輕」 慘遭1句話當場打臉

搭港鐵，基本禮儀就是「先下後上」。

雲南「荒野之國」景區展品人形蜈蚣、三面女孩被指畫風詭異 半夜睡覺被嚇醒

雲南麗江荒野之國景區被指畫風詭異，展出的人形蜈蚣與三面女孩等作品讓人觀感不適…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。