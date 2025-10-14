聽新聞
0:00 / 0:00
踩指壓板助眠？陸女堅持「痛則不通」 走20分鐘大噴血急送醫
任何運動都要節制，不是做多身體就會比較健康。中國大陸一名女子踩指壓板感到疼痛卻仍然堅持，直到噴血才發現腳底早已磨出血泡，緊急送醫治療。
根據《都市快報》報導，中國大陸一名女子在網路上看到「踩指壓板可以助眠」的說法，便在指壓版上連續走了15分鐘後，感覺腳底疼痛不適，但她認為「痛則不通」，咬牙堅持繼續走。
到了20分鐘女子驚見腳底噴血，這才發現腳底板有大面積血泡，會突然噴血就是因為血泡被磨破了。緊急送醫後醫生將瘀血擠出包紮，腳底板滿是傷口的女子只能靠著拐杖用腳尖行走。
網友們都被女子的「狠勁」嚇到了，紛紛指點正確用法，「要循序漸進，一開始穿襪子、墊毛巾，後面慢慢適應了才行，時間也不能太長，力量也要適中」、「我都是鋪兩條舊毛巾，才敢踩一會，最多十幾分鐘就不行了，或者穿舊襪子，哪敢光腳踩」、「太狠了，我踩的時候不光穿厚襪子，還要墊一層毛巾才敢踩」。
中國大陸國家體育總局運動醫學研究所主任醫師黃光民建議，踩指壓板一次10至15分鐘即可，不宜太久，也不要盲目相信網路上「踩指壓板一個月瘦20斤（10公斤）」的說法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言