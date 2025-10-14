快訊

港鐵阿伯想插隊上車被擋！嗆年輕人「別仗著年輕」 慘遭1句話當場打臉

香港01／ 田中貴／報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

搭港鐵，基本禮儀就是「先下後上」。近日有一名香港網友在Threads上分享自己在港鐵月台遇到「插隊阿伯」的經歷：明明大家都在車門兩側乖乖排隊，就有一位阿伯硬是站在車門正中間，明顯是想搶著上車。

該網友見狀，直接站到阿伯前面擋住對方。沒想到阿伯竟嗆說，「我站中間是擋到你喔？」網友立刻回嗆，「你沒排隊還插隊，全村人都被你插過去了！」阿伯不甘示弱說，「你不要仗著你年輕，我以前也年輕過！」結果這位年輕人一句話直接讓他閉嘴，「你也別仗著自己老！」

最後阿伯只好默默走到旁邊重新排隊，避免繼續衝突。

網友笑翻，「第一次聽老人罵人仗著年輕」、「謝謝你直接KO他！」

這篇貼文在Threads引起熱烈討論，很多網友留言支持原PO，「你完全沒錯」、「每一句都超有道理」、「超級精彩又沒講髒話」、「真的常常遇到那種裝沒事硬擠中間的人，超討厭」。

原PO描述當時情況表示，「當下大家都很守規矩，站在車門兩邊排隊，就那位阿伯突然跑去正中間站好站滿，感覺就是想趁列車一停穩就衝上車，結果還擋到要下車的乘客。」

面對原PO阻擋，阿伯先是不爽地說，「我站中間是妨礙到你嗎？」原PO當場指出，「你沒排隊還硬擠進來，整個插隊插到底！」

阿伯開始發飆，「你不要仗著自己年輕，我以前也年輕過！」結果原PO立刻反擊，「你也別仗著自己老，我雖然還沒當過老人，但我知道不能插隊。變老就可以亂來嗎？沒人教你什麼叫家教喔？這種叫做為老不尊！」

他還補刀說，「你知道什麼叫丟臉嗎？還要年輕人反過來教你，換作是我早就自動走去別的車廂了。」

阿伯聽完沒再回嘴，默默走到旁邊去排隊。原PO還補充說，「他中氣十足，走得比我還快，看起來完全沒被欺負的樣子啦。」

這則貼文引起大批網友共鳴，不少人表示，「超常見這種自以為老就可以沒禮貌的人」、「你講得好好，又有風度」、「真的應該多一點人出來制止這種插隊歪風」、「那句『你也別仗著自己老』真的是神來一筆」。

延伸閱讀：

港鐵阿伯被指非禮！吊帶女擋門逼落車：全車人陪你　後續更狂惹議

港鐵孕婦坐關愛座　被阿伯逼讓座：這是老人座！爆氣反擊後續更嬲

文章授權轉載自《香港01》

