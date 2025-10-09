快訊

中國男巴西出差遭搶…蒙面劫匪連開多槍 背包中筆電擋下子彈

香港01／ 撰文：林芷瑩
放在背包中的筆電為劉先生擋下子彈。（騰訊熱問）
放在背包中的筆電為劉先生擋下子彈。（騰訊熱問）

來自中國的劉先生發文稱，近日在巴西出差時遭遇持槍蒙面搶劫，劫匪向他連開多槍，幸背包中的電腦為他擋下子彈。

《新京報》報導，10月6日，劉先生介紹，事發於10月1日晚，當時他在聖保羅一加油站路邊等車，準備出發到機場乘坐飛機回國，「突然間一輛車停下來，下來一個人拿著手槍指着我，戴著黑面罩」。

他表示，當時他本能反應拿著書包，對方便搶走其行李箱，他下意識跑開，期間劫匪向他開了兩槍，之後便開車逃離，「國內沒槍，我沒有那個知識儲備和下意識說我把東西都給他，我肯定第一反應就是跑，跑出去個四五十公尺，我一回頭，那人衝我開了兩槍，他就開車跑了」。

事後，事發地附近的油站職員幫劉先生報警，他曾詢問警方尋回行李的概率有多大，但對方稱很渺茫。劉先生後來趕往機場，在安檢時才發現背包中的手提電腦為他擋下一槍，「我的筆記本上面嵌了一顆子彈，看上去就跟個小銅塊似的，算上電腦的話，我覺得損失有個一兩萬人民幣(約新台幣4.3萬至8.6萬元)」。

劉先生稱，巴西當地的朋友曾提醒在聖保羅街上行走時要盡量小心，「在車後座用電腦處理工作，有時開車窗透透氣時，司機就把車窗給我拉上來，他說你這樣會有人搶你筆記本的。尤其像去南美還是要做足一些準備，有些人家的安全建議還是要聽取」。

文章授權轉載自《香港01》

芒果禮盒暗藏教科書、試卷 陸商家：供貨商裝錯可全額退款

中國多名網友反映，從山東濟寧市一商店購買的芒果禮盒中，盒底墊了來歷不明的書本和紙張，其中包括教科書、練習冊等。 10月8日，涉事商家回應稱，不知道禮盒中被墊了書本，已第一時間決定向消費者退款。

丈夫觸電動彈不得！妻子急智1反應救夫影片曝光 網讚：娶對了

10月3日在浙江金華的一家小店裡，一場突如其來的觸電意外，讓人看見了夫妻間最真摯的感情。42歲的老闆在檢查設備時不慎觸電，全身僵硬無法動彈，危急時刻，他的妻子冷靜判斷，秒拿身邊的油桶砸斷電線、拉下電閘，成功將丈夫從死神手中拉回。

央視出包！天氣預報錯用去年同一天氣溫 網酸：沒一樣是真的

中國媒體報導，央視5日晚間新聞聯播後的天氣預報中，大部分中國城市的預測氣溫錯用了去年同一天的預測氣溫，導致嚴重偏差。像是...

男童杭州高速路上奔跑 竟是媽媽讓男童「路邊小便」後追不上車

陸媒《錢江晚報》報道，10月1日，杭州交警發現一名穿黑色衫男童在高速路車道上奔跑，交警讓路邊司機協助將孩子帶出高速，最終聯繫上孩子家長得知，其母讓內急的孩子在高速路邊就地解決，結果車流恢復移動後，孩子找不到母親的車了，只能在高速上奔跑尋覓。

大陸廚師製「泡麵月餅」 百萬網民驚嘆：感動到眼淚從嘴角流下

中秋節來到，近日一股「萬物皆可壓成月餅」的民間熱潮在大陸社交平台掀起浪潮。浙江一名廚師常利用即食麵做出各種創意料理和吃法，在網絡上爆紅。他最近將月餅和即食麵結合在一起，影片在Youtube上線不到兩天就破百萬人次觀看。

