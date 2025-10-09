聽新聞
中國男巴西出差遭搶…蒙面劫匪連開多槍 背包中筆電擋下子彈
來自中國的劉先生發文稱，近日在巴西出差時遭遇持槍蒙面搶劫，劫匪向他連開多槍，幸背包中的電腦為他擋下子彈。
《新京報》報導，10月6日，劉先生介紹，事發於10月1日晚，當時他在聖保羅一加油站路邊等車，準備出發到機場乘坐飛機回國，「突然間一輛車停下來，下來一個人拿著手槍指着我，戴著黑面罩」。
他表示，當時他本能反應拿著書包，對方便搶走其行李箱，他下意識跑開，期間劫匪向他開了兩槍，之後便開車逃離，「國內沒槍，我沒有那個知識儲備和下意識說我把東西都給他，我肯定第一反應就是跑，跑出去個四五十公尺，我一回頭，那人衝我開了兩槍，他就開車跑了」。
事後，事發地附近的油站職員幫劉先生報警，他曾詢問警方尋回行李的概率有多大，但對方稱很渺茫。劉先生後來趕往機場，在安檢時才發現背包中的手提電腦為他擋下一槍，「我的筆記本上面嵌了一顆子彈，看上去就跟個小銅塊似的，算上電腦的話，我覺得損失有個一兩萬人民幣(約新台幣4.3萬至8.6萬元)」。
劉先生稱，巴西當地的朋友曾提醒在聖保羅街上行走時要盡量小心，「在車後座用電腦處理工作，有時開車窗透透氣時，司機就把車窗給我拉上來，他說你這樣會有人搶你筆記本的。尤其像去南美還是要做足一些準備，有些人家的安全建議還是要聽取」。
