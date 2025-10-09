快訊

芒果禮盒暗藏教科書、試卷 陸商家：供貨商裝錯可全額退款

香港01／ 撰文：林芷瑩
網友拍片反映，從山東濟寧市一商店購買的芒果禮盒中，盒底墊了教科書、練習冊等。（極目新聞）
中國多名網友反映，從山東濟寧市一商店購買的芒果禮盒中，盒底墊了來歷不明的書本和紙張，其中包括教科書、練習冊等。

10月8日，涉事商家回應稱，不知道禮盒中被墊了書本，已第一時間決定向消費者退款。

《極目新聞》報導，多名網友拍片反映，在濟寧市任城區一商店購買了芒果禮盒，打開外包裝後，盒內放有幾個芒果，下方墊著紙絲和一些吸水紙，在吸水紙下方，則疊放了來歷不明的書本和紙張，有批改後的散裝學生作業、試卷，也有使用過的《5年中考3年模擬》成冊試卷，還有《語文》和六年級《道德與法治》教科書等。

有網友配文稱，在抖音上看到芒果禮盒內有書本的影片後，也讓家人看看自己買的禮盒，結果發現盒內有小學練習冊。另有人在社交平台發文稱，買芒果送初中練習冊，十斤芒果中有三斤是書。因所購買的芒果禮盒，不少都是趁國慶中秋假期送給親戚，有網友將其稱為「斷親禮盒」。

10月7日，涉事商家通過社交媒體向消費者道歉，並解釋對芒果禮盒內被墊了書本不知情，消費者可持單據、付款記錄到店，將全額退款，「這也是一次教訓，也請大家理解。芒果大家留著吃」。但有部分網友表示不認可，留言希望能夠退一賠三。

10月8日，商家梁先生稱，這款芒果禮盒通過線下商店銷售，第一時間發現問題後決定退款，「所有的芒果都會（墊）東西，它屬於正常情況，但是我們的上游供貨商分裝的時候應該放紙，但放了書」。

梁先生介紹，10月3日和4日的貨品裏墊了書本，其他日子的貨品則墊了紙，但「現在是全部退」。他又透露，有人自己在禮盒內放其他物件拍片誣衊該店。

關於芒果的分量問題，梁先生稱，芒果禮盒重約10斤（約5公斤），但是按照禮盒賣，不是按稱重賣，不存在分量不足的問題。

有當地市民稱，10月5日以39.9元人民幣（約新台幣171元）的價格從該店購買一箱芒果，箱上沒有寫分量。得知可退款後，便到上述商家處退了40元人民幣（約新台幣171元）。他表示，墊書本可能是為了保護芒果，可能商家的宣傳片中提過禮盒重量為10斤。

文章授權轉載自《香港01》

芒果 禮盒

芒果禮盒暗藏教科書、試卷 陸商家：供貨商裝錯可全額退款

