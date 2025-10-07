快訊

丈夫觸電動彈不得！妻子急智1反應救夫影片曝光 網讚：娶對了

聯合新聞網／ 綜合報導
10月3日在浙江金華的一家小店裡，一場突如其來的觸電意外，讓人看見了夫妻間最真摯的感情。 圖／取自央視網
10月3日在浙江金華的一家小店裡，一場突如其來的觸電意外，讓人看見了夫妻間最真摯的感情。42歲的老闆在檢查設備時不慎觸電，全身僵硬無法動彈，危急時刻，他的妻子冷靜判斷，秒拿身邊的油桶砸斷電線、拉下電閘，成功將丈夫從死神手中拉回。

綜合陸媒報導，這對夫妻經營小店已8年，平日丈夫負責廚房、妻子照顧前台，兩人默契配合，過著平凡卻溫暖的日子。事發當天清晨，他們像往常一樣早起備料，沒想到一場意外，差點讓這段平靜生活結束。

當丈夫修理蒸包爐時，意外觸碰到破損的電線，強烈電流瞬間讓他全身捲縮僵硬、無法脫身。妻子發現異常後衝過去，本能地想拉他，卻立刻冷靜下來，明白不能用手觸碰。在慌亂與恐懼中，她抓起油桶砸向丈夫，但沒有效果，經過幾次嘗試，最後直接砸電線才讓丈夫脫離危險，隨即也迅速切斷電源。

劫後餘生的兩人緊緊相擁，情緒久久無法平復。丈夫仍因觸電而心有餘悸，妻子則輕聲安撫，不讓他獨自面對恐懼。這一幕被現場監視器拍下，傳上網後引發大量關注，許多網友看著那個擁抱都忍不住感慨「這才是生死與共的愛情」。

網友們紛紛讚嘆這位妻子的冷靜與勇氣，「反應比機器還快」、「愛到骨子裡才有這種本能」。也有人說，平時的吵鬧不算什麼，真正的愛，是危急時刻願意拚命去救對方，是在最艱難的瞬間還能彼此依靠。

這場意外雖然驚險，但也讓更多人重新審視伴侶間的意義。不是浪漫的話語，也不是華麗的承諾，而是當生死一線時，願意不顧一切伸出手，那份「我在，你別怕」的愛，才是人生中最難得的幸福。

