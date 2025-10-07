央視出包！天氣預報錯用去年同一天氣溫 網酸：沒一樣是真的

中國媒體報導，央視5日晚間新聞聯播後的天氣預報中，大部分中國城市的預測氣溫錯用了去年同一天的預測氣溫，導致嚴重偏差。像是杭州，央視播出的6日預測氣溫是19到21度，但實際氣溫卻高達27至37度，差距甚大，成為觀眾笑柄。

與去年「十一」長假的涼爽相較，今年中國「十一」長假至今，華南、華東的氣候仍處於高溫狀態，白天最高溫更達攝氏35度左右。

紅星新聞報導，央視5日新聞聯播後播出的天氣預報中，華南、華東許多城市6日的最高溫卻只有20多度，讓不少民眾以為，這些地方的天氣終於要在6日中秋節大幅轉涼。

報導提到，但事實證明，6日中國南方地區的高溫天氣並未減退，充分延續了先前的炎熱，且差距頗大，因此引起不少中國民眾熱議。

根據報導及中國網路資訊，央視5日新聞聯播後的6日天氣預報中，杭州的預測氣溫是19至21度，南昌是21至29度，福州是23至29度。但根據中國天氣網資訊，6日杭州的實際氣溫高達27至37度，與央視資訊相差8至16度之多；南昌實際氣溫為28至36度，相差7度；福州實際氣溫為26至37度，相差3至8度。

紅星新聞並發現，上述天氣預報不僅是南方城市氣溫有偏差，而是除上海、廣州外的多數城市均出現偏差。經過比對，這些錯誤的氣溫預測數據與2024年10月5日的數據「存在雷同」。也就是說，製作單位錯用了去年同一天的氣溫。

根據報導，紅星新聞6日向提供央視氣象預報的單位─中國氣象局轄下的華風氣象傳媒集團查詢。值班人員表示，因為技術故障，導致「發出去的節目有問題」，6日正在組織整改，系統已經修復。

報導說，這一烏龍事件僅對新聞聯播的電視版造成影響，網路版的預報數據則未出錯。但紅星新聞發現，央視「新聞聯播天氣預報」官方微博每天更新的節目畫面中，並沒有上傳5日晚間的播報內容。

在這起烏龍中，僅有上海、石家莊、南寧、海口、廣州等城市的預報數字未被誤用。根據報導，是因為這些城市的氣象數據由地方氣象台及時校對，並向中國中央氣象台反映。

中國網友對央視這一烏龍紛紛表達看法，其中不乏嘲諷。有人表示，這能證明「地球暖化是真的」；有網友認為，連宣傳口（宣傳部門）都在混日子了；有人則隱諱地說，不是只有天氣預報是真的嗎，「怎麼現在沒一樣是真的了」？