快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

聽新聞
0:00 / 0:00

央視出包！天氣預報錯用去年同一天氣溫 網酸：沒一樣是真的

中央社／ 台北7日電
央視5日晚間新聞聯播後的天氣預報中，大部分大陸城市的預測氣溫錯用了去年同一天數據，例如杭州，央視播出的6日預測氣溫是19到21度，但實際氣溫卻高達27至37度。中新社
央視5日晚間新聞聯播後的天氣預報中，大部分大陸城市的預測氣溫錯用了去年同一天數據，例如杭州，央視播出的6日預測氣溫是19到21度，但實際氣溫卻高達27至37度。中新社

中國媒體報導，央視5日晚間新聞聯播後的天氣預報中，大部分中國城市的預測氣溫錯用了去年同一天的預測氣溫，導致嚴重偏差。像是杭州，央視播出的6日預測氣溫是19到21度，但實際氣溫卻高達27至37度，差距甚大，成為觀眾笑柄。

與去年「十一」長假的涼爽相較，今年中國「十一」長假至今，華南、華東的氣候仍處於高溫狀態，白天最高溫更達攝氏35度左右。

紅星新聞報導，央視5日新聞聯播後播出的天氣預報中，華南、華東許多城市6日的最高溫卻只有20多度，讓不少民眾以為，這些地方的天氣終於要在6日中秋節大幅轉涼。

報導提到，但事實證明，6日中國南方地區的高溫天氣並未減退，充分延續了先前的炎熱，且差距頗大，因此引起不少中國民眾熱議。

根據報導及中國網路資訊，央視5日新聞聯播後的6日天氣預報中，杭州的預測氣溫是19至21度，南昌是21至29度，福州是23至29度。但根據中國天氣網資訊，6日杭州的實際氣溫高達27至37度，與央視資訊相差8至16度之多；南昌實際氣溫為28至36度，相差7度；福州實際氣溫為26至37度，相差3至8度。

紅星新聞並發現，上述天氣預報不僅是南方城市氣溫有偏差，而是除上海、廣州外的多數城市均出現偏差。經過比對，這些錯誤的氣溫預測數據與2024年10月5日的數據「存在雷同」。也就是說，製作單位錯用了去年同一天的氣溫。

根據報導，紅星新聞6日向提供央視氣象預報的單位─中國氣象局轄下的華風氣象傳媒集團查詢。值班人員表示，因為技術故障，導致「發出去的節目有問題」，6日正在組織整改，系統已經修復。

報導說，這一烏龍事件僅對新聞聯播的電視版造成影響，網路版的預報數據則未出錯。但紅星新聞發現，央視「新聞聯播天氣預報」官方微博每天更新的節目畫面中，並沒有上傳5日晚間的播報內容。

在這起烏龍中，僅有上海、石家莊、南寧、海口、廣州等城市的預報數字未被誤用。根據報導，是因為這些城市的氣象數據由地方氣象台及時校對，並向中國中央氣象台反映。

中國網友對央視這一烏龍紛紛表達看法，其中不乏嘲諷。有人表示，這能證明「地球暖化是真的」；有網友認為，連宣傳口（宣傳部門）都在混日子了；有人則隱諱地說，不是只有天氣預報是真的嗎，「怎麼現在沒一樣是真的了」？

氣溫 央視 高溫

延伸閱讀

首部潛台共諜劇央視熱播 真人真事改編政治意味濃厚

前央視記者上「夜夜秀」遭禁入境5年 王志安：只要解封願喊台獨萬歲

中完成北極冰區載人深潛 央視曝「蛟龍號」抗寒升級細節

賀大陸「國慶」 侯佩岑、王力宏、吳慷仁等台灣藝人轉發文表達祝福

相關新聞

央視出包！天氣預報錯用去年同一天氣溫 網酸：沒一樣是真的

中國媒體報導，央視5日晚間新聞聯播後的天氣預報中，大部分中國城市的預測氣溫錯用了去年同一天的預測氣溫，導致嚴重偏差。像是...

男童杭州高速路上奔跑 竟是媽媽讓男童「路邊小便」後追不上車

陸媒《錢江晚報》報道，10月1日，杭州交警發現一名穿黑色衫男童在高速路車道上奔跑，交警讓路邊司機協助將孩子帶出高速，最終聯繫上孩子家長得知，其母讓內急的孩子在高速路邊就地解決，結果車流恢復移動後，孩子找不到母親的車了，只能在高速上奔跑尋覓。

大陸廚師製「泡麵月餅」 百萬網民驚嘆：感動到眼淚從嘴角流下

中秋節來到，近日一股「萬物皆可壓成月餅」的民間熱潮在大陸社交平台掀起浪潮。浙江一名廚師常利用即食麵做出各種創意料理和吃法，在網絡上爆紅。他最近將月餅和即食麵結合在一起，影片在Youtube上線不到兩天就破百萬人次觀看。

撒下的多是紅紙片…數百人搶紅包有摔有傷 三亞商場道歉

海南三亞大悅城商場3日舉辦周年慶「天降紅包雨」活動，數百人為爭搶紅包有人摔倒，次日三亞大悅城致歉，並改為線下排號抽獎；參...

踩民族傷痛…731毒氣室變玩具積木 解放軍怒轟 平台急下架

中國政府今年9月剛舉辦「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」及閱兵等活動，電影「731」近日熱播之際...

中秋新吃法！大陸廚師創意料理「泡麵月餅」 百萬人驚嘆：這樣也行

中秋節應景食物就是月餅，而泡麵又是許多人填飽肚子的最愛，若將兩者結合為一，不知道會迸出什麼新滋味。中國大陸浙江有一名廚師「Ayu速食」常利用泡麵做出各種創意料理和吃法，在網路上爆紅。他最近將月餅和泡麵結合在一起，影片上線不到兩天就破百萬人次觀看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。