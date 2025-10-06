男童杭州高速路上奔跑 竟是媽媽讓男童「路邊小便」後追不上車

快訊

香港01／ 撰文：許祺安
交警介入揭其母讓男童路邊小便後追不上車，導致男童杭州高速上奔跑。（錢江晚報）
交警介入揭其母讓男童路邊小便後追不上車，導致男童杭州高速上奔跑。（錢江晚報）

陸媒《錢江晚報》報道，10月1日，杭州交警發現一名穿黑色衫男童在高速路車道上奔跑，交警讓路邊司機協助將孩子帶出高速，最終聯繫上孩子家長得知，其母讓內急的孩子在高速路邊就地解決，結果車流恢復移動後，孩子找不到母親的車了，只能在高速上奔跑尋覓。

10月1日14時10分左右，杭州公安高速交警支隊三大隊在影片中發現，在杭新景高速安仁樞紐附近，一名身穿黑衣服的兒童在一車道上奔跑。過往車輛紛紛避讓，現場險象環生。

一輛私家車停在男孩身旁，警方聯繫該車輛駕駛員得知，該駕駛員並不認識小男孩，只是看到他獨自在高速公路上奔跑，便停車詢問是否需要幫助。男孩解釋：「他們（父母）先走了，我剛剛上了下廁所。」

徵得小男孩同意後，高速交警引導該車駕駛員帶着小男孩就近駛離高速，並將小男孩交由在此執勤的高速交警。

同時，高速交警也聯繫上了孩子的母親，對方表示，他們一家三口從江蘇出發，計劃前往千島湖遊玩。因為錯過了服務區，孩子內急難耐，母親認為車流緩慢，故而讓孩子下車就地解決，事後再追上來即可。誰知孩子下車後，車流很快恢復移動，小男孩上完廁所後卻找不到母親的車了。

了解情況後，民警在電話中對小男孩的母親進行了嚴肅的批評教育，指出這種行為不僅違法，而且極為危險。最終，高速交警安排小男孩母親在下一個收費站出口等候，將小男孩安全送達。10分鐘後，男孩與家人團聚繼續旅程。

文章授權轉載自《香港01》

