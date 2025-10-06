快訊

台鐵五權站驚傳「站員疑遭旅客推落軌道」 台鐵急報警

曾被警拉扯喊救命 啦啦隊女神「闕闕」洗錢遭判刑

館長嗆斬首賴清德 總統府說話了

大陸廚師製「泡麵月餅」 百萬網民驚嘆：感動到眼淚從嘴角流下

香港01／ 撰文：朱加樟
浙江一名廚師製作「泡麵月餅」。（影片截圖）
浙江一名廚師製作「泡麵月餅」。（影片截圖）

中秋節來到，近日一股「萬物皆可壓成月餅」的民間熱潮在大陸社交平台掀起浪潮。浙江一名廚師常利用即食麵做出各種創意料理和吃法，在網絡上爆紅。他最近將月餅和即食麵結合在一起，影片在Youtube上線不到兩天就破百萬人次觀看。

從浙江廚師「Ayu速食」上載的影片看到，他先將即食麵煮好，還放入南瓜子、杏仁、腰果、核桃仁、芝麻、葡萄乾等配料，然後攪拌在一起。

接著他揉麵團，再將調味好的即食麵當成內餡包進麵糰裡，並放入模具壓出月餅的形狀，最後放進焗爐。

影片上線不到兩天就吸引破百萬人次點閱，網民紛紛留言讚賞嘆，「感動到讓我的眼淚從嘴角流下來」、「無窮無盡的才藝」、「創意無限的老闆」、「老闆再次刷新了我對泡麵的認知」、「是怎麼想出來把泡麵做成月餅餡的？真是太讓人佩服了」、「第一次看到中秋泡麵月餅，真的太令人佩服及讚嘆」、「這樣也行！老闆真是天才」。

大陸以腐乳、老醋、蟋蟀作餡料製成月餅？　網民：蟑螂月餅不遠了

｢工人掉入機器、月餅混有人體｣謠言瘋傳　廣西合浦：事故時未生產

文章授權轉載自《香港01》

男童杭州高速路上奔跑 竟是媽媽讓男童「路邊小便」後追不上車

陸媒《錢江晚報》報道，10月1日，杭州交警發現一名穿黑色衫男童在高速路車道上奔跑，交警讓路邊司機協助將孩子帶出高速，最終聯繫上孩子家長得知，其母讓內急的孩子在高速路邊就地解決，結果車流恢復移動後，孩子找不到母親的車了，只能在高速上奔跑尋覓。

撒下的多是紅紙片…數百人搶紅包有摔有傷 三亞商場道歉

海南三亞大悅城商場3日舉辦周年慶「天降紅包雨」活動，數百人為爭搶紅包有人摔倒，次日三亞大悅城致歉，並改為線下排號抽獎；參...

踩民族傷痛…731毒氣室變玩具積木 解放軍怒轟 平台急下架

中國政府今年9月剛舉辦「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」及閱兵等活動，電影「731」近日熱播之際...

中秋新吃法！大陸廚師創意料理「泡麵月餅」 百萬人驚嘆：這樣也行

中秋節應景食物就是月餅，而泡麵又是許多人填飽肚子的最愛，若將兩者結合為一，不知道會迸出什麼新滋味。中國大陸浙江有一名廚師「Ayu速食」常利用泡麵做出各種創意料理和吃法，在網路上爆紅。他最近將月餅和泡麵結合在一起，影片上線不到兩天就破百萬人次觀看。

兩壯漢攜近360件瑜珈褲入境深圳機場被查 網：罰他們全穿上

兩名同行壯漢經深圳寶安機場入境大陸時，合共攜帶360件瑜珈服、價值15.24萬元（人民幣，約台幣65萬元左右），被海關檢獲。有網民調侃稱，「罰他們全穿上。」

