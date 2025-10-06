大陸廚師製「泡麵月餅」 百萬網民驚嘆：感動到眼淚從嘴角流下

中秋節來到，近日一股「萬物皆可壓成月餅」的民間熱潮在大陸社交平台掀起浪潮。浙江一名廚師常利用即食麵做出各種創意料理和吃法，在網絡上爆紅。他最近將月餅和即食麵結合在一起，影片在Youtube上線不到兩天就破百萬人次觀看。

從浙江廚師「Ayu速食」上載的影片看到，他先將即食麵煮好，還放入南瓜子、杏仁、腰果、核桃仁、芝麻、葡萄乾等配料，然後攪拌在一起。

接著他揉麵團，再將調味好的即食麵當成內餡包進麵糰裡，並放入模具壓出月餅的形狀，最後放進焗爐。

影片上線不到兩天就吸引破百萬人次點閱，網民紛紛留言讚賞嘆，「感動到讓我的眼淚從嘴角流下來」、「無窮無盡的才藝」、「創意無限的老闆」、「老闆再次刷新了我對泡麵的認知」、「是怎麼想出來把泡麵做成月餅餡的？真是太讓人佩服了」、「第一次看到中秋泡麵月餅，真的太令人佩服及讚嘆」、「這樣也行！老闆真是天才」。

文章授權轉載自《香港01》