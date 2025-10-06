中秋新吃法！大陸廚師創意料理「泡麵月餅」 百萬人驚嘆：這樣也行

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名廚師擅長利用泡麵做出各種料理和吃法，被網友稱為「泡麵之神」。 圖擷自「Ayu速食」Youtube
大陸一名廚師擅長利用泡麵做出各種料理和吃法，被網友稱為「泡麵之神」。 圖擷自「Ayu速食」Youtube

中秋節應景食物就是月餅，而泡麵又是許多人填飽肚子的最愛，若將兩者結合為一，不知道會迸出什麼新滋味。中國大陸浙江有一名廚師「Ayu速食」常利用泡麵做出各種創意料理和吃法，在網路上爆紅。他最近將月餅和泡麵結合在一起，影片上線不到兩天就破百萬人次觀看。

從「Ayu速食」的Youtube影片看到，他先將泡麵煮好，還放入南瓜子、杏仁、腰果、核桃仁、芝麻、葡萄乾等配料，然後攪拌在一起；接著他開始揉麵團並壓平，再將調味好的泡麵當成內餡，包進壓平的麵糰裡，並放入模具壓出月餅的形狀，上面還印有「五仁火雞麵」字樣，最後放進烤箱烤就完成了。

影片吸引破百萬人次點閱，留言一片讚賞聲，「老闆的創意總是不會讓我失望」、「竟然還有火雞麵字樣的月餅模具！真的是把泡麵和月餅做個完美的融合」、「老闆的創意真是沒話說」、「是怎麼想出來把泡麵做成月餅餡的？真是太讓人佩服了」、「第一次看到中秋泡麵月餅，真的太令人佩服及讚嘆」、「這樣也行！老闆真是天才」。

「Ayu速食」的創意被網友們封為「泡麵之神」，抖音爆紅後也在去（2024）年開設Youtube頻道，第一支影片一年時間就累積2.3億次觀看數，其中觀看數最高影片是台灣的統一肉燥麵，已經超過650萬點閱。

中秋節 月餅 泡麵

