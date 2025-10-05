兩壯漢攜近360件瑜珈褲入境深圳機場被查 網：罰他們全穿上

兩名同行壯漢經深圳寶安機場入境大陸時，合共攜帶360件瑜珈服、價值15.24萬元（人民幣，約台幣65萬元左右），被海關檢獲。有網民調侃稱，「罰他們全穿上。」

據「海關發布」消息，近日，深圳寶安機場海關關員在對進境旅客及其行李進行監管時，發現兩名同行且選擇「無申報通道」進境的男性旅客行李機檢圖像異常。

經開箱查驗，海關關員在其中一人的隨身行李內檢獲瑜珈褲172條、瑜伽外衣2件，價值7.43萬元（約台幣31.7萬元）。在另一人的行李箱內檢獲黑色瑜珈褲186條，價值7.81萬元（約台幣33.3萬元）。

目前，海關已依法對二人作行政立案處理。

文章授權轉載自《香港01》