兩壯漢攜近360件瑜珈褲入境深圳機場被查 網：罰他們全穿上

快訊

香港01／ 撰文／孫聖然
兩名同行男性旅客行李機檢圖像異常。（海關發布）
兩名同行男性旅客行李機檢圖像異常。（海關發布）

兩名同行壯漢經深圳寶安機場入境大陸時，合共攜帶360件瑜珈服、價值15.24萬元（人民幣，約台幣65萬元左右），被海關檢獲。有網民調侃稱，「罰他們全穿上。」

據「海關發布」消息，近日，深圳寶安機場海關關員在對進境旅客及其行李進行監管時，發現兩名同行且選擇「無申報通道」進境的男性旅客行李機檢圖像異常。

經開箱查驗，海關關員在其中一人的隨身行李內檢獲瑜珈褲172條、瑜伽外衣2件，價值7.43萬元（約台幣31.7萬元）。在另一人的行李箱內檢獲黑色瑜珈褲186條，價值7.81萬元（約台幣33.3萬元）。

目前，海關已依法對二人作行政立案處理。

筆畫扭曲！她求辨識奶奶病房手寫「最後的話」 全網思考2年仍無解

中國大陸社群平台「豆瓣」有一個名為「史上寫字最爛小組」的社群，成員平日熱心幫助網民解讀各種潦草字跡。不過，2023年出現...

再慢就來不及！她接電話「車被狗吃了」以為遇詐騙 趕去現場超傻眼

「一覺醒來，車子竟成狗的磨牙棒？」這不是網友惡搞，而是真實發生在湖南吉首的一起離奇事件。1日下午，馬女士在家熟睡，接到一...

十一出遊／遊客瘋北京烤鴨 等1000桌也甘願

中國十一假期，故宮博物院迎來了客流高峰，其附近的四季民福烤鴨故宮店、王府井東安門店也成了遊客熱門打卡地。在中午飯點的尖峰...

黃金周連假塞爆！陸男受困高速公路下車釣魚「一竿就中」 還有人打球、抓雞

中國大陸十一長假人潮、車潮都相當驚人，高速公路塞車塞到完全靜止更是常見，年年都經歷過交通死結的民眾已經學會自娛娛人，塞車過程一點都不無聊。

十一長假遊客滿出來 花江峽谷大橋萬人打卡 景區紛限流

中國十一國慶八天假期昨進入第四天，大批遊客湧向全國各景區，許多遊客凌晨3時就到景區門口排隊買票，因人潮實在太多，部分景區...

