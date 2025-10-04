筆畫扭曲！她求辨識奶奶病房手寫「最後的話」 全網思考2年仍無解

中國大陸社群平台「豆瓣」有一個名為「史上寫字最爛小組」的社群，成員平日熱心幫助網友解讀各種潦草字跡。不過，2023年出現的一則貼文至今仍無法解答，成為小組成員心中的遺憾。

據《央視新聞微信公眾號》報導，25歲女子冀夢雨是該小組的組長。她回憶，2023年5月，一名女網友的奶奶在病房裡留下幾行字，由於筆畫扭曲混亂，家屬無法辨認，於是上網求助。冀夢雨坦言，這是小組第一次遇到如此沉重的案例，「以往小組多是娛樂為主，這篇文章讓我心情很沉重」。

據悉，奶奶寫下的內容約有四到五行，其中「我」、「留下」、「晚上」等字較為清晰，但整體含義至今無法確定。貼文不時會被轉載至其他流量較大的社群平台，引發眾人討論。然而，奶奶究竟想「留下」什麼，或「晚上」要交代什麼，仍然是未解之謎。這宗事件之後，小組收到越來越多類似「天書」的求助。

冀夢雨表示，「平常我們寫的東西都是有明確意識的，不過是寫好寫壞的問題。但很多臨終病人表達的內容已經非常模糊了」。她指出，許多求助者會藉此回想親人生前的趣事或深刻片段，「他們不單單只是求助，而是真正地意識到，人在世界上生活的所有痕跡都是珍貴的，在失去的前一刻才懂什麼是失去」。

這段「奶奶臨終字跡」至今未被解讀，也提醒人們珍惜生命中每一個細微的痕跡。

女網友奶奶過世前一周寫的字。圖／擷自「豆瓣」

