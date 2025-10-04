再慢就來不及！她接電話「車被狗吃了」以為遇詐騙 趕去現場超傻眼
「一覺醒來，車子竟成狗的磨牙棒？」這不是網友惡搞，而是真實發生在湖南吉首的一起離奇事件。1日下午，馬女士在家熟睡，接到一通陌生電話，內容卻讓她哭笑不得，有人焦急告訴她，她的車正在被狗啃咬，再不去「車子就要沒了」。趕去現場發現前保險桿已被咬得稀爛，車身滿是口水與牙印。
山東廣播電視臺主辦「閃電新聞」報導，接到電話後，馬女士第一反應是詐騙電話，畢竟「車被狗吃」聽起來比小說還荒唐。但出於謹慎還是趕往現場查看。抵達車位時，眼前的場景讓她徹底傻眼：自己的白色小轎車前保險桿已被咬得稀巴爛，碎片灑滿地面，車身滿是口水與牙印，一旁則站著一隻戴著項圈的黑狗。
「現場太狼狽，我站著足足笑了十多分鐘。」馬女士回憶，經熱心民眾提醒，確認正是這隻黑狗所為，可等她準備拍照取證時，黑狗已不見蹤影。
隨後，馬女士報警求助，無奈停車場監視器畫面模糊，暫未鎖定狗主人。「狗戴了項圈，肯定有主人。」馬女士如今既擔心找不到責任人，又擔心車輛損失能否獲得保險公司賠付，相關事宜仍在進一步處理中。
