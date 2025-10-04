黃金周連假塞爆！陸男受困高速公路下車釣魚「一竿就中」 還有人打球、抓雞
中國大陸十一長假人潮、車潮都相當驚人，高速公路塞車塞到完全靜止更是常見，年年都經歷過交通死結的民眾已經學會自娛娛人，塞車過程一點都不無聊。
根據《新浪財經》報導，一名男子在車流毫無動彈的高速公路上下車，因高速公路下方是河流，男子便從後車廂拿出釣竿，直接就在護欄旁開始釣魚，結果沒多久真的有大魚上鉤，旁邊圍觀的群眾也都相當驚喜。
影片拍攝者與釣魚男子互不相識，表示當時已經塞車40分鐘，男子後來其實還有甩第二竿，只是車流開始移動，拍攝者便離開。在服務區傳影片給男子時，他還表示自己三年來都沒釣到魚，沒想到今天「隨手一竿就中了」。
除了釣魚，還有人站在高速公路正中間打羽毛球、抓活雞等，奇景百百種，為塞車的苦悶帶來一點樂趣。
