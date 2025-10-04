黃金周連假塞爆！陸男受困高速公路下車釣魚「一竿就中」 還有人打球、抓雞

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名男子在塞車時釣到一條魚。圖／擷取自微博搜狐千里眼
中國大陸十一長假人潮、車潮都相當驚人，高速公路塞車塞到完全靜止更是常見，年年都經歷過交通死結的民眾已經學會自娛娛人，塞車過程一點都不無聊。

根據《新浪財經》報導，一名男子在車流毫無動彈的高速公路上下車，因高速公路下方是河流，男子便從後車廂拿出釣竿，直接就在護欄旁開始釣魚，結果沒多久真的有大魚上鉤，旁邊圍觀的群眾也都相當驚喜。

影片拍攝者與釣魚男子互不相識，表示當時已經塞車40分鐘，男子後來其實還有甩第二竿，只是車流開始移動，拍攝者便離開。在服務區傳影片給男子時，他還表示自己三年來都沒釣到魚，沒想到今天「隨手一竿就中了」。

除了釣魚，還有人站在高速公路正中間打羽毛球、抓活雞等，奇景百百種，為塞車的苦悶帶來一點樂趣。

塞車 高速公路 連假 黃金周 十一長假

黃金周連假高速公路塞爆…陸超狂夫妻「各開一台直升機」返鄉

中國大陸正值黃金周連假，返鄉、出遊人潮總是相當可觀，一塞車就是好幾個小時，不過安徽合肥一對夫妻並沒有交通困擾——他們直接開直升機返鄉。

十一出遊／遊客瘋北京烤鴨 等1000桌也甘願

中國十一假期，故宮博物院迎來了客流高峰，其附近的四季民福烤鴨故宮店、王府井東安門店也成了遊客熱門打卡地。在中午飯點的尖峰...

十一長假遊客滿出來 花江峽谷大橋萬人打卡 景區紛限流

中國十一國慶八天假期昨進入第四天，大批遊客湧向全國各景區，許多遊客凌晨3時就到景區門口排隊買票，因人潮實在太多，部分景區...

摺痕裡的溫度 中國鐵路告別紙質票歲月

中國鐵路2024年11月1日起逐步推行數字化的電子發票，經過一年過渡，10月1日起，全國鐵路不再提供紙質車票；小小的車票...

64公斤被車輾過竟「毫髮無傷」 胖汪保命關鍵曝光

「江湖在走，脂肪要有」！浙江杭州一隻胖嘟嘟的黃金獵犬日前躺在路中央，意外被汽車輾過，獲救後發現全身竟毫髮無傷，原來是渾厚...

