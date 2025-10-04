黃金周連假高速公路塞爆…陸超狂夫妻「各開一台直升機」返鄉

中國大陸正值黃金周連假，返鄉、出遊人潮總是相當可觀，一塞車就是好幾個小時，不過安徽合肥一對夫妻並沒有交通困擾——他們直接開直升機返鄉。

根據《海報新聞》報導，一名王姓男子任職飛行教練，逢年過節都是開直升機載女兒返鄉，王先生受訪表示，自己駕駛的是兩人座的直升機，約100多萬人民幣（約新台幣427萬），油錢則是200多人民幣（約新台幣854元）。

由於機上只有兩人位置，王先生的妻子就自己開另一台直升機跟著回老家，女兒也很習慣坐直升機，還能在機上安穩睡著，老家的鄉親們也習以為常。

安徽合肥到亳州距離300多公里，不加上塞車，開車需花費3個多小時，直升機只需1小時20分鐘。不過王先生坦言，看著底下的高速公路塞車，其實並沒有優越感。