64公斤胖黃金獵犬被車輾過竟安然無恙！獸醫傻眼：肥肉救命

浙江杭州近日發生一宗離奇車禍，一隻重達64公斤的金毛尋回犬「圓圓」遭轎車輾過，周邊居民合力抬車救援，飼主原以為愛犬凶多吉少，沒想到送醫檢查後，獸醫師卻驚訝發現牠幾乎毫髮無傷，原因竟是靠肥肉「救命」。

綜合陸媒報導，事件發生時，圓圓疑似趴在黑色轎車的視線死角，監視器畫面顯示，駕駛先是倒車再往前行駛，下一秒直接從圓圓身上壓過。由於狗狗體型笨重，來不及反應，只能在車輪下不斷哀嚎。

狗狗的叫聲立刻驚動周邊居民，眾人合力抬起汽車，才將被卡住的圓圓救出。飼主目擊全程，心急如焚，立即將牠送往獸醫院。他回憶當時情況，直言「狗狗很可能真的死定了」。

然而，檢查結果卻令所有人傻眼。獸醫師表示，圓圓「一根骨頭都沒有斷」，身體幾乎沒有明顯傷勢，全靠身上的脂肪在事故中起了保護作用，才讓牠逃過一劫。不過，獸醫也提醒，圓圓的體重已是一般金毛尋回犬的兩倍以上，長期過胖可能導致心臟與關節疾病，飼主必須立即為牠安排減重計畫。面對這場驚險卻又哭笑不得的經歷，飼主無奈地說：「真是不知道該說什麼了！」

延伸閱讀：

寵物健康｜別讓愛犬變胖！6種易胖狗名單出爐 飼主必知預防指南

華南理工大學再生車禍 網約車肇事 被撞教師輕微傷

文章授權轉載自《香港01》